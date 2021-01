Massimo Giletti in Rai fa coppia con Nunzia De Girolamo

editato in: da

Nunzia De Girolamo approderà prestissimo su Rai 1 con il suo nuovo programma Ciao Maschio, un talk show che, come suggerisce il titolo, vedrà protagonisti solo uomini, che dovranno destreggiarsi tra vari argomenti di attualità. Non ci saranno solo personaggi provenienti dal mondo politico, ma anche uomini appartenenti al mondo dello spettacolo, che oltre al lato pubblico, faranno conoscere anche quello umano e più intimo.

L’ex deputata, che sarà al timone della sua nuova trasmissione dal 13 febbraio in prima serata, avrà tra i primi ospiti – insieme con il rapper Achille Lauro e un misterioso imprenditore – Massimo Giletti, che l’ha spesso invitata nel suo talk Non è l’Arena, in onda su La7.

La coppia è stata intervistata in occasione della presentazione del nuovo programma sul settimanale Chi: “È un esemplare di maschio complicato contemporaneo – ha dichiarato Nunzia De Girolamo al giornale di Alfonso Signorini – Sono cresciuta in una famiglia di femmine sempre con tanti amici maschi e un padre femminista convinto che cucinava per noi e ci sosteneva nelle nostre aspirazioni”.

Il loro – a giudicare dalle immagini diventate virali che li sorprende in pose divertenti – sarà un incontro provocatorio ed esilarante: Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti infatti sono grandi amici, come ha confermato la stessa conduttrice. “Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna che scherzano e si divertono. Ma esiste”, ha sottolineato lei che, alla domanda su un possibile flirt con Giletti, ha aggiunto: “No perché siamo troppo amici, e poi lo insulto spesso”.

Il programma sbarcherà su Rai 1 a breve, dopo mesi di annunci e poi smentite da parte della rete ammiraglia, che aveva lanciato il talk show della De Girolamo già a luglio del 2020. Poi a ottobre aveva iniziato a circolare la voce che Ciao Maschio potesse essere cancellato definitivamente dal palinsesto di Rai 1.

Per l’ex ministra comunque non si tratta della prima esperienza sul piccolo schermo: oltre alle ospitate nei salotti di altre trasmissioni in qualità di personaggio politico, la De Girolamo aveva partecipato all’edizione del 2019 di Ballando con le Stelle gareggiando in coppia con Raimondo Todaro, con il quale è rimasta in ottimi rapporti. E tra l’altro potrebbe essere un ospite del suo nuovo talk show.