Grande Fratello anticipazioni 28 febbraio: Massimiliano Varrese “tradito” dagli amici

Le anticipazioni della puntata del "Grande Fratello" in onda il 28 febbraio 2024: aumenta la tensione in casa, Massimiliano Varrese "tradito"

Fonte: IPA Massimiliano Varrese al Grande Fratello

È (quasi) tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 28 febbraio 2024: secondo le anticipazioni, la diretta della quarantesima puntata promette di tenerci sulle spine. Dopo aver eletto la prima finalista di questa edizione, ovvero Beatrice Luzzi, le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia sono tutt’altro che idilliache: nel corso della serata, si scopre anche il prossimo candidato al televoto eliminatorio. Condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici in veste di opinionista e Rebecca Staffelli, scopriamo cosa ci attende nella puntata di stasera.

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata del 28 febbraio

Dalle ore 21,35 su Canale5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la quarantesima per l’esattezza. Le nomination hanno portato molto scompiglio in Casa, dal momento in cui si avvicina la finalissima e tutti – nessuno escluso – alla fine si contendono la vittoria. Il sentiment generale nella Casa è di favorire i giovanissimi, soprattutto per il “patto” stretto da Marco Maddaloni e Marina Fiordaliso. Quest’ultima è uscita dalla Casa, ma Maddaloni continua a portare avanti il suo “sogno”: “Voglio che vinca un giovane”.

In realtà, la maretta si è avvertita in modo indistinto, soprattutto dopo che Massimiliano Varrese ha scelto di stuzzicare due concorrenti, Rosy Chin e Letizia Petris. Un duro confronto, che poi è stato anche dovuto al comportamento di Giuseppe Garibaldi, molto diverso negli ultimi giorni rispetto al solito. E anche Anita Olivieri non ha potuto fare a meno di confidarsi con Varrese: “L’altra sera ero con Sergio e Alessio, abbiamo fatto tardi, lui mi ha chiesto se andavamo a dormire e quando ho detto che volevo restare con loro, lui è andato via e la mattina dopo non voleva nemmeno fare colazione. È uno schema e io non ci sto più”. Secondo le indiscrezioni, potrebbero esserci due dolci sorprese per i concorrenti, ovvero per Giuseppe Garibaldi, che potrebbe rivedere suo fratello Nicola; l’altra sarebbe prevista per Rosy Chin, che potrebbe riabbracciare il marito Paolo.

Grande Fratello, il televoto causa malumori in Casa

Durante la 40esima puntata del Grande Fratello, non è previsto un televoto eliminatorio, bensì il pubblico sceglie il prossimo candidato all’eliminazione. Secondo i sondaggi del 28 febbraio 2024, potrebbero essere candidati Federico Massaro, Alessio Falsone o Paolo Masella. Tra i preferiti del pubblico, invece, spicca il nome di Simona Tagli, seguita da Marco Maddaloni e da Grecia Colmenares. Nella scorsa puntata, invece, del 26 febbraio, abbiamo scoperto chi è la prima finalista dell’edizione 2023/2024: Beatrice Luzzi, che si è contraddistinta fin dall’inizio per il suo carattere forte.

Le nomination hanno scatenato un putiferio in casa, e la tregua è stata rotta da Massimiliano Varrese, che si è sentito tradito dai suoi amici, tanto da arrivare a dare ragione alla Luzzi. Dopo la lite, Rosy Chin non ha trattenuto le lacrime, considerando che l’attore ha detto di voler chiudere i rapporti con lei. Una discussione piuttosto intensa, che probabilmente verrà ripresa nella puntata di stasera 28 febbraio. Le tensioni nella Casa più spiata d’Italia sono sempre più evidenti e palpabili: la finale potrebbe svolgersi il 4 o l’11 aprile 2024. Si è intanto tornati al doppio appuntamento settimanale, immancabile per Mediaset.