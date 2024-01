Massimiliano Varrese è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Ballerino e attore che ha esordito giovanissimo in televisione, Varrese è finito nel mirino di aspre critiche sui social specialmente in rapporto a Beatrice Luzzi, con la quale ha vissuto momenti di grande tensione. Critiche che rischiano di ledere definitivamente la sua reputazione sia come persona che come professionista, come ha ribadito la famiglia in un’intervista nella quale, per la prima volta, ha deciso di esporsi in difesa dell’attore.

Massimiliano Varrese, la famiglia lo difende dalla gogna social

Non sono affatto dolci gli appellativi con i quali ormai quasi abitualmente viene definito sui social. “Ratto”, tanto per citarne uno. Termini che hanno preso sempre più piede in questi mesi di Grande Fratello in seguito ad alcuni episodi in particolare che hanno visto Massimiliano Varrese protagonista. Si va dalla “relazione” con Heidi Baci, che ha deciso di abbandonare il gioco, al rapporto turbolento con Beatrice Luzzi, che ha dalla sua schiere infinite di sostenitori. Ma l’elenco potrebbe proseguire.

Proprio a partire da questi sarebbe partita quella che i famigliari dell’attore sostengono essere una vera e propria gogna social ed è per tale ragione che hanno deciso di prendere la parola, affidando il loro lungo sfogo a un’intervista rilasciata a Fanpage. “Ci fa molto male. Doveva essere una bella esperienza ma è diventato un incubo. La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie. È gravissimo” ha detto Stefania, una zia di Varrese, seguita a ruota dalla sorella dell’attore, Monica, che ha sottolineato come i fan della Luzzi somiglino sempre più a una “setta”.

Sempre Monica ha ribadito la sua amarezza per le ripercussioni che questi commenti di insulto possano avere “sulla carriera e sulla vita privata” del fratello: “Mi chiedo cosa abbia fatto Massimiliano di tanto grave da meritarsi questo trattamento”. Di errori Varrese ne ha commessi in effetti, scusandosi di volta in volta in puntata al cospetto di Signorini. Eppure questo non è bastato.

La stoccata a Beatrice Luzzi e l’intervento degli avvocati

Al centro di questa gogna social, come già visto, ci sarebbe principalmente il nutrito gruppo di sostenitori e fan di Beatrice Luzzi che, a detta della famiglia di Varrese, avrebbe fatto di peggio pur restando impunita. Madre, sorella e zia dell’attore hanno parlato di “due pesi e due misure”, additando indirettamente (ma non troppo) gli autori del Grande Fratello e lo stesso Alfonso Signorini.

“Mio figlio è vittima di una carneficina, non è più un gioco – ha detto la madre dell’attore -. Mi ha fatto male vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando gli è stato letto quanto la sua ex compagna aveva scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui. È stato uno smacco, per di più perché è avvenuto in diretta. Questo è uno degli episodi che mi ha fatto più male ma ce ne sono decine”. La famiglia ha confermato di aver consultato “decine di avvocati” per eventualmente procedere nelle sedi opportune, ma resta da attendere quale sarà la decisione dello stesso Varrese in merito.

“Io sono sgomenta (…) Se uscisse, lo farebbe portandosi addosso l’etichetta schifosa che gli è stata appiccicata addosso e questo mi addolora”, ha spiegato la madre. “Ci sono migliaia di persone a favore di Massimiliano. Questo piccolo gruppo di hater sta solo facendo più rumore. Ma mia sorella sta cadendo in una brutta depressione, è distrutta. Queste persone andrebbero fermate. Ci stanno distruggendo, siamo in uno stato d’animo pessimo”, ha ribadito la zia. “Come si ferma una gogna social?”, si è chiesta, infine, la sorella Monica.