Massimiliano Varrese non ha superato la fatidica puntata dello scorso sabato 16 dicembre quando, come c’era da aspettarsi, Alfonso Signorini lo ha richiamato all’ordine. Non sono stati momenti facili per l’attore, finito nel mirino delle critiche per via di alcuni atteggiamenti ai limiti della tollerabilità che il conduttore gli ha servito dinanzi in un videomontaggio che ne ha fatto emergere un ritratto affatto edificante. Sembra che in seguito a questi fatti Varrese, la scorsa notte, abbia minacciato di abbandonare il Grande Fratello secondo un’indiscrezione.

Massimiliano Varrese ha (quasi) abbandonato la Casa del Grande Fratello

Tutto sarebbe accaduto nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, almeno stando a un’indiscrezione riportata su Instagram da Amedeo Venza e rilanciata poco dopo anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Nelle storie del blogger si legge: “Questa notte (a telecamere spente) Varrese ha minacciato di lasciare la Casa del GF! È rimasto nel confessionale quasi due ore, probabilmente nel tentativo del programma di farlo rimanere…”.

Momenti di grande tensione in Casa, come si evince dall’indiscrezione, che si sarebbero avvicendati proprio dopo l’unica sera nella quale il Grande Fratello non è andato in onda, lasciando il posto alla semifinale di Io Canto Generation con Gerry Scotti. Nel corso della diretta odierna, invece, non si è fatto il minimo accenno alla questione Varrese, sebbene i coinquilini abbiano notato un certo malumore da parte dell’attore, che del resto prosegue ormai dal sabato sera in cui Alfonso Signorini lo ha messo di fronte al fatto compiuto: i suoi comportamenti nei confronti di Beatrice Luzzi hanno passato il limite e i telespettatori, come diversi giornalisti e commentatori social, hanno espresso una certa amarezza mista a sdegno nell’evidenziare quanto sia inappropriato che passino in diretta tv certi messaggi, specialmente in un periodo come questo che punta i riflettori su temi caldi come la violenza di genere.

Cosa è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello

Per chi non avesse seguito il caso Varrese, è bene fare un piccolo passo indietro. Se giornalisti, blogger o anche semplici telespettatori – che sono poi il fulcro del reality show, dal momento che sono loro a decidere le sorti dei concorrenti mediante il televoto – si sono lanciati in critiche molto pesanti nei confronti di Massimiliano Varrese, le ragioni sono più che plausibili.

Sin dall’inizio della sua avventura televisiva, l’attore ha mostrato una certa avversione nei confronti della collega Beatrice Luzzi, a differenza di lui osannata (e salvata) dal pubblico. Giusto o sbagliato che sia, quel che conta sono le parole e i comportamenti pesanti e al limite che Varrese ha rivolto alla Luzzi, in un climax ascendente di offese e vessazioni che non sono affatto piaciute.

Dopo aver mostrato un montaggio piuttosto dettagliato con una raccolta tra i peggiori momenti che lo avevano visto protagonista in Casa, Alfonso Signorini gli ha dato un ultimatum: “Alla prossima sei squalificato, sei fuori dalla Casa”, gli ha detto con tono perentorio. Intanto la Luzzi ha accettato le scuse di Varrese, concedendogli un abbraccio di riconciliazione che dovrebbe mettere un punto alla questione, una volta e per tutte.

Le ultime indiscrezioni, però, lasciano intendere che l’attore non abbia preso affatto bene quanto accaduto la sera del 16 dicembre e non ci resta che attendere la prossima puntata (in onda il 23 dicembre) per capire quale sia la sua decisione definitiva. Al momento l’unica cose che Varrese si è limitato a fare è cambiare look, radendosi completamente la barba.