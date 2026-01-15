Alfonso Signorini, Massimiliano Varrese ricorda le sue parole al GF Vip: “Mi hanno segnato”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

A distanza ormai di anni dalla fine del Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese torna a riflettere su uno dei capitoli più complessi della sua carriera televisiva. E lo fa proprio nelle settimane in cui il conduttore del reality è stato travolto da uno scandalo senza precedenti, a seguito del quale ha deciso di autosospendersi da Mediaset per tutelarsi al meglio, con tutti i mezzi che possiede. L’ex ballerino risponde così a una serie di domande dei fan sui social, ai quali ricorda un episodio del suo percorso che gli sarebbe rimasto impresso anche dopo diverso tempo.

Un momento preciso, quello che riporta alla luce, avvenuto durante le festività natalizie all’interno della Casa in cui quell’anno era concorrente. Un episodio che, nelle sue parole, non è mai stato davvero superato e che oggi, forse, lo turba ancora.

Le parole di Alfonso Signorini che hanno lasciato il segno

Come raccontato da Massimiliano Varrese, il riferimento è quello della visita di Alfonso Signorini nella Casa per i tradizionali auguri di Natale. Un’occasione che avrebbe dovuto essere distesa e simbolica, ma che per lui si è trasformata in un momento così particolare da essere ricordato anche dopo molti anni. Secondo quanto riportato dall’attore, il conduttore si sarebbe avvicinato per dirgli questo: “Dal vivo hai gli occhi inquietanti e mefistofelici“.

Un commento che, per quanto potesse essere certamente ironico, avrebbe colpito Varrese in modo profondo, soprattutto per il contesto in cui è stato pronunciato. L’attore racconta ancora di non essere rimasto in silenzio e di aver replicato con parole altrettanto dirette prima che Signorini lasciasse la Casa: “Lo sai perché i miei occhi sono inquietanti? Perché ti guardano dritto dentro all’anima“.

Il percorso controverso di Varrese al Grande Fratello 2023

Per comprendere fino in fondo il peso di queste dichiarazioni, è necessario ripercorrere il ruolo che Massimiliano Varrese ha avuto nel GF Vip 2023. Presentato come uno dei volti più noti del cast, l’attore è stato spesso al centro di polemiche e discussioni accese con gli altri concorrenti. I suoi atteggiamenti, giudicati da parte del pubblico come autoritari e talvolta in contrasto con alcuni punti del regolamento, hanno generato forti contrasti, in particolare nei confronti di Beatrice Luzzi e Heidi Baci che alla fine aveva perfino deciso di lasciare la Casa. La concorrente, che stava intraprendendo una relazione più vicina con l’ex ballerino, aveva ricevuto la visita del padre che l’aveva invitata a rivedere il suo comportamento e di badare a quello che avrebbe visto suo madre da casa. Da qui, la decisione di uscire.

Il rapporto con Alfonso Signorini, mai lineare, si è mosso costantemente su in filo sottile, tra apprezzamenti pubblici e richiami ufficiali. Il conduttore ha più volte sottolineato l’importanza di Varrese come elemento centrale delle dinamiche della Casa, senza però risparmiare critiche per comportamenti ritenuti eccessivi.

Le parole di Massimiliano Varrese vanno intese comunque come circoscritte a un’esperienza personale e appaiono adesso completamente slegate da quello che sta vivendo Alfonso Signorini a seguito delle accuse – ancora da accertare – mosse nei suoi confronti da Fabrizio Corona.