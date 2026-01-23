Mediaset sospende il GF Vip dopo l’ultimo scontro legale Corona-Signorini

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Avrebbe dovuto essere l’anno della celebrazione e, invece, tra gli ascolti al di sotto della media e i nuovi e pesantissimi sviluppi sul caso Signorini, per il GF Vip si sta prospettando un annus horribilis. Il Grande Fratello Vip 2026, infatti, non andrà in onda. La notizia, anticipata da Non è la Tv, il format live YouTube di Fanpage, è destinata a trovare conferma nelle prossime ore e determina uno stop improvviso per uno dei programmi più longevi e discussi della nostra televisione. L’edizione che avrebbe dovuto debuttare a marzo viene congelata, seguendo così lo stesso destino che era stato annunciato per L’Isola dei Famosi.

Perché Mediaset ha fermato il Grande Fratello Vip

Alla base della decisione di Mediaset non ci sarebbero stavolta valutazioni di carattere editoriale o di ascolti, bensì l’intricato scontro legale che, nelle ultime settimane, ha assunto contorni sempre più delicati. Il conflitto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, conduttore storico del reality, è ormai entrato nel vivo delle aule di tribunale, coinvolgendo direttamente l’azienda di Cologno Monzese.

Signorini ha inoltre querelato Google (i suoi legali l’avevano in parte anticipato) per la mancata rimozione dei video del format Falsissimo, nei quali Corona lo accusa di aver favorito l’ingresso di determinati personaggi all’interno del Grande Fratello in cambio di prestazioni intime. Accuse gravissime, ancora tutte da accertare, che hanno avuto un impatto non banale e che hanno finito per intaccare la credibilità stessa del programma. Intanto, l’ex Re dei Paparazzi è stato richiamato in tribunale a seguito della richiesta di blocco dei contenuti avanzata da Signorini che, chiaramente, lui ha respinto con tutte le sue forze.

Il futuro del Grande Fratello Vip

E così, in questo clima così teso, Mediaset avrebbe scelto di non rischiare, preferendo una linea di prudenza estrema. Chiaramente, non ci sarà nessun rinvio: di fatto, il progetto del GF Vip 2026 viene azzerato.

Le conseguenze sono peraltro molteplici. Anche L’Isola dei Famosi, già considerata a rischio, potrebbe subire lo stesso destino. La trattativa con Ilary Blasi per la conduzione si ferma qui, così come la scelta degli opinionisti e il casting dei concorrenti. Si era perfino parlato di un possibile ingresso – nel cast artistico – di Michelle Hunziker. Tutte ipotesi che, alla luce degli ultimi sviluppi, rimangono in sospeso in attesa che il progetto torni sul tavolo della produzione Mediaset.

Una scelta, questa, che evidenzia l’impossibilità di lanciare un’edizione del Grande Fratello sotto il peso di accuse giudiziarie e polemiche costanti, rischiando di esporsi a una pressione insostenibile, sia sul piano mediatico sia su quello legale. Meglio chiudere la partita, almeno per ora, piuttosto che andare incontro a qualcosa di difficilmente gestibile.

Era comunque certo che la conduzione non sarebbe stata affidata da Alfonso Signorini. Già dopo le prime dichiarazioni di Fabrizio Corona, il conduttore aveva scelto di bloccare i suoi social per poi decidere di autosospendersi da Mediaset per evitare ogni tipo di ripercussione sulla Rete. La conduzione doveva quindi essere di Ilary Blasi, che sarebbe quindi tornata alla guida di uno dei suoi programmi storici ma, da quello che si apprende, è probabile che dovrà aspettare ancora.