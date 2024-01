Fonte: IPA Alfonso Signorini e Paolo Bonolis

Il Grande Fratello torna con il doppio appuntamento e si riprende il venerdì, riconquistando la storica collocazione che aveva perso a poche settimane dalla prima puntata. Ora, a distanza di mesi, il reality condotto da Alfonso Signorini raddoppia ma fa saltare Ciao Darwin, che non viene cancellato ma si sposta al mercoledì. Le indiscrezioni parlano così di un nuovo cambio nell’assetto del palinsesto di Canale5, sempre più oggetto di sperimentazione da parte di Mediaset.

Il Grande Fratello torna al venerdì: quando va in onda

Il palinsesto di Canale5 si muove di nuovo e gli spostamenti riguardano, ancora una volta, il Grande Fratello. Il reality di Alfonso Signorini mantiene fissa la collocazione del lunedì, ormai punto di riferimento per il pubblico, mentre la seconda puntata della settimana si riprende la prima serata del venerdì che è sempre stata sua, benché le scelte aziendali siano andate ultimamente in un’altra direzione.

La prima puntata del venerdì del Grande Fratello, secondo quanto riporta l’indiscrezione di TvBlog, dovrebbe andare in onda dal 16 febbraio. Il programma andrebbe così a scontrarsi con la nuova edizione di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici, che riconferma i coach della versione Kids. Sulle poltrone, quindi, tornano Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Pazza.

Il reality potrebbe inoltre allungarsi ben oltre le prime settimane di aprile, in cui è previsto il ritorno dell’Isola dei Famosi sotto la guida di Ilary Blasi (probabilmente). L’ultima puntata del reality di Cinecittà del lunedì dovrebbe essere quindi quella dell’8 aprile, mentre dovrebbe continuare a essere trasmesso al venerdì fino a una data che non è stata ancora dichiarata. Per la prima volta nella storia di Canale5, dunque, il Grande Fratello e l’adventure game dall’Honduras potrebbero essere trasmessi in contemporanea.

L’idea di mettere in panchina il programma di Banijay è stata quindi archiviata definitivamente. Dopotutto, Pier Silvio Berlusconi l’aveva detto: il palinsesto 2023-2024 presentato a luglio era tutt’altro che definitivo. Si tratta inoltre della prima stagione televisiva dopo la scomparsa del fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi, e nella quale abbiamo assistito a diverse e importanti modifiche. A cominciare proprio dal GF, che è tornato – in parte – alle origini.

Ciao Darwin salta e si sposta

Per il programma di Paolo Bonolis, si tratta invece di una vera e propria rivoluzione. Ciao Darwin, che è sempre andato in onda di venerdì, lascia spazio al Grande Fratello e si scontra direttamente con il concerto di Claudio Baglioni, A tutto cuore. Un testa a testa non da poco, se pensiamo che il cantautore di Centocelle ha appena dichiarato di volersi ritirare dalle scene tra 1000 giorni, citando oltretutto uno dei titoli più celebri. Lo scontro è inoltre inusuale, dato che la musica in tv è sempre difficile da proporre e – stavolta – deve fare i conti con uno dei programmi storici della concorrenza.

La novità riguarda la settimana successiva al Festival di Sanremo, nella quale rimane tutto congelato nonostante la controprogrammazione già decisa dall’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Le novità introdotte nel palinsesto sono quindi ancora ferme per qualche settimana e tutto rimane nel campo delle indiscrezioni. Di certo, Canale5 sta continuando a sperimentare e a modificare la programmazione in base alle scelte della concorrenza.