Programmazione Mediaset contro Sanremo: la scelta di Pier Silvio. Chi salta

Fonte: IPA Pier Silvio Berlusconi contro Amadeus

Pier Silvio Berlusconi si arrende a Sanremo, o quasi. Mediaset ha diffuso i palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 dal 6 al 10 febbraio, giorni in cui va in onda su Rai 1 l’evento musicale più atteso dell’anno, guidato ancora una volta da Amadeus. Come anticipato lo scorso novembre dall’editore nel corso di una conferenza stampa le tre reti non resteranno spente in quella settimana, ma non ci sarà una vera e propria controprogrammazione come un anno fa. Nel 2023, infatti, C’è posta per te di Maria De Filippi andò regolarmente in onda subendo un crollo non indifferente: la puntata contro la finale del Festival fu seguita solo da 2.652.000 telespettatori con il 12.34% di share (ascolti tv nettamente inferiori ai soliti visto che il people show viene seguito di consueto da quasi 5 milioni di spettatori).

La programmazione di Mediaset contro il Festival di Sanremo

Canale 5 sfiderà il Festival di Sanremo, trasmettendo dei film martedì 6, mercoledì 7 e sabato 10 febbraio. Giovedì 8 febbraio e venerdì 9 febbraio, invece, la rete punterà tutto sulla soap turca Terra Amara, tra le più amate del momento che sta ottenendo un discreto successo anche in prima serata. Niente doppio appuntamento con il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che andrà in onda solo lunedì 5 febbraio, il giorno prima dell’inizio della kermesse musicale. Saltano Ciao Darwin venerdì 9 febbraio e C’è posta per te sabato 10 febbraio.

Per Italia 1 pochi stravolgimenti in vista del Festival di Sanremo: martedì 6 febbraio, data d’inizio dell’evento, andrà regolarmente in onda il programma Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni mentre nei giorni seguenti saranno trasmessi dei film. Anche Rete4 proseguirà con il regolare palinsesto: trasmetterà martedì 6 febbraio È sempre Cartabianca, mercoledì 7 febbraio Fuori dal coro, giovedì 8 febbraio Dritto e Rovescio, venerdì 9 febbraio Quarto Grado e sabato 10 febbraio un film.

“Sanremo è Sanremo. È il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Per quanto riguarda il Festival non ci sarà dunque alcuna ‘controprogrammazione’, bensì una programmazione continua“, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi ai giornalisti. I titoli dei film che verranno trasmessi da Mediaset durante la settimana sanremese sono ancora da definire.

Un recap della programmazione Mediaset nelle cinque serate di Sanremo 2024:

Martedì 6 febbraio

Canale 5 Film

Italia 1 Le Iene

Rete 4 È Sempre Cartabianca

Mercoledì 7 febbraio

Canale 5 Film

Italia 1 Film

Rete 4 Fuori dal Coro

Giovedì 8 febbraio

Canale 5 Terra Amara

Italia 1 Film

Rete 4 Dritto e Rovescio

Venerdì 9 febbraio

Canale 5 Terra Amara

Italia 1 Film

Rete 4 Quarto Grado

Sabato 10 febbraio

Canale 5 Film

Italia 1 Film

Rete 4 Film

Festival di Sanremo 2024: date, orario, streaming

Il Festival della canzone italiana si articolerà in cinque serate, tra il 6 e il 10 febbraio 2024. Ogni puntata inizierà su Rai 1 intorno alle 20:40. Sarà possibile seguire la diretta streaming su Raiplay. I cantanti in gara sono trenta: 27 big e 3 artisti provenienti da Sanremo Giovani. In gara: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri, Clara, Santi Francesi, Bnkr44.