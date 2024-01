Fonte: IPA Grande Fratello: chi viene eliminato? I sondaggi della puntata del 29 gennaio

Questa sera 29 gennaio va in onda la nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Un appuntamento imperdibile per fare il punto sulle dinamiche che si sono create all’interno della Casa più spiata d’Italia e per scoprire chi viene eliminato tra i concorrenti e, di conseguenza, deve dire addio al programma.

Sono ben sei i protagonisti di questa edizione che sono finiti in nomination, ma secondo i sondaggi chi è che questa sera deve uscire davvero dalla Casa? L’attesa è altissima, anche perché ci si sta avvicinando sempre di più alle battute finali di questa edizione, che ha preso il via a settembre 2023 e che, stando alle ultime notizie, potrebbe concludersi ad aprile 2024.

Chi esce dalla casa del Grande Fratello stasera 29 gennaio: i sondaggi

Nella puntata del Grande Fratello del 29 gennaio il televoto è eliminatorio e questo significa che uno dei concorrenti deve uscire dalla Casa più spiata di Italia. Ma prima di tutto è bene fare il punto su quali sono i personaggi a rischiare l’eliminazione. In nomination sono finiti Sergio D’Ottavi, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Federico Massaro, Stefano Miele e Perla Vatiero. Nella scorsa puntata, andata in onda il 23 gennaio, non c’era stata nessuna uscita: infatti era stato solamente stabilito che a rischiare l’uscita dalla Casa questa settimana sarebbe stato Federico, a cui si sono aggiunti i concorrenti nominati nel corso della puntata.

Ma cosa dicono i sondaggi? Il Forum del Grande Fratello riporta alcune percentuali su chi gli utenti desiderano salvare di coloro che sono finiti al televoto. E, in questo caso, guida la classifica Sergio D’Ottavi con il 33,65 per cento. Seguito da Perla con il 21,16, Fiordaliso, 14, 94, Stefano Miele 12,49, Federico Massaro 11 e Monia con il 6,75 per cento.

Ovviamente si tratta di sondaggi, dati che potrebbero essere benissimo ribaltati durante il televoto, ma che vengono confermati (nell’ordine e non nelle percentuali) anche da Reality House, dove agli utenti viene chiesto chi vogliono salvare.

Una cosa è certa: il meno votato tra i concorrenti dovrà lasciare la casa.

Cosa accade nella puntata del Grande Fratello del 29 gennaio

La puntata del 29 gennaio del Grande Fratello si prospetta decisamente ricca, anche perché nel corso dell’ultimo appuntamento non era stato eliminato nessuno e quindi c’è grande attesa per conoscere chi può essere il concorrente eliminato questa sera.

Ma, oltre a dover dire addio a qualcuno dei protagonisti di questa edizione del reality, non macano anche altri approfondimenti durante quella che, di fatto, è la 33esima puntata di questa edizione. L’appuntamento è come di consueto alle 21,30, mentre salta quello previsto per giovedì quando andrà in onda Terra amara: quindi si tornerà nella Casa solamente lunedì 5 febbraio.

Senza dubbio a interessare ai telespettatori ci sono gli equilibri tra i concorrenti a cui Alfonso Signorini dà ampio spazio in ogni puntata.

Quando torna il doppio appuntamento con il Grande Fratello?

Se in queste settimane il Grande Fratello è andato in onda solamente una volta alla settimana, tutto dovrebbe cambiare dalla metà di febbraio quando, secondo TvBlog, dovrebbe tornare in onda anche il venerdì, nello specifico dal 16. Il diretto contendente dell’attenzione dei telespettatori dovrebbe essere, quindi The Voice Senior, che vede al timone Antonella Clerici.

Intanto, mentre si parla del fatto che il reality potrebbe arrivare ad allungarsi fino alla metà di aprile, una cosa è certa: la puntata di stasera va in onda nel consueto orario (le 21,20) su Canale 5.