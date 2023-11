Avrebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello ma il Covid l’ha fermata. Stiamo parlando di Perla Vatiero, ex fidanzata del concorrente Mirko Brunetti, e che ha dovuto rimandare il suo ingresso all’interno del loft di Cinecittà perché risultata positiva al virus. L’inquilina, che ha partecipato a Temptation Island nel 2023, è intervenuta durante la puntata per commentare le diverse dinamiche, su invito del conduttore Alfonso Signorini.

Chi è Perla Vatiero

Classe 1998, Perla Vatiero è stata una delle fidanzate dell’edizione 2023 di Temptation Island, a cui ha partecipato con Mirko Brunetti. È titolare di un e-commerce da un anno e ha un profilo Instagram molto frequentato, dato che conta oltre 350mila follower. Quando hanno deciso di partecipare al programma di Canale5, stavano insieme da 5 anni e convivevano da 3. Purtroppo, si sono lasciati alla fine del programma e lui ha iniziato una storia con Greta Rossetti, che però è entrata subito in crisi appena prima che lui facesse il suo ingresso al Grande Fratello.

Della rottura con Mirko Brunetti ha parlato lungamente sui social: “Mi sento meglio con me stessa. Perché io sentivo il bisogno di trasmettere e dire a Mirko ciò che io provo anche se delle cose ce le siamo già detti telefonicamente. Gli volevo fare arrivare il fatto che io gli voglio bene e gli vorrò sempre bene“.

E ancora: “Ma soprattutto ci tenevo a fargli capire che in quest’esperienza lui dovrebbe aprirsi un po’ di più, cosa che ultimamente non stava facendo. Lui ha tanto da raccontare, sia sulla sua vita personale ma anche proprio della sua persona. E devo dire che sto notando che in quest’ultima settimana lo sta facendo. Lui è una persona che si sta divertendo, è socievole, ironico, sa stare al gioco quindi vedo che comunque un po’ di stimoli glieli ho trasmessi”.

La reazione di Greta Rossetti al suo ingresso in Casa

È stata una mossa alla Grande Fratello. Ed era già accaduto in passata. Greta Rossetti, l’attuale fidanzata (in crisi) di Mirko Brunetti, ha reagito a suo modo alla notizia dell’ingresso di Perla Vatiero. Ha già respinto respinto l’incontro a tre davanti alle telecamere: “Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi”.

Sembra comunque abbastanza improbabile che Alfonso Signorini sia disposto a mollare la presa sulla questione e, certamente, farà di tutto per portarle l’una di fronte all’altra. Intanto, ha già coinvolto Perla in puntata: “Non immaginavo potesse provare amore per un’altra in così poco tempo. Greta? Non l’ho mai conosciuta. Se credo alla coppia Greta e Mirko? Non ci ho capito niente, non lo so – ha spiegato durante la diretta del 13 novembre – per me quella con lui è stata l’unica relazione importante, in cui ho dato tutto ciò che potevo dare. Il tentatore? L’ho frequentato. Se l’ho fatto per ripicca? All’inizio in quella persona ho trovato un po’ di mancanze che c’erano nella mia relazione. Però ho capito che dovevo stare sola, dovevo affrontare la mia sofferenza di questa rottura da sola”.