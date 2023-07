“Temptation Island 2023”, come è finita per le coppie: chi si è lasciato davvero

Per Temptation Island 2023 è arrivato il momento di tirare le somme. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 31 luglio, i veri protagonisti sono stati sentimenti (e le liti). La serata di Canale 5 si è accesa delle discussioni tra le due coppie rimaste nel programma e delle speranze infrante di chi sperava di vedere i propri beniamini tornare a casa insieme. Il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è finito con due falò di confronto veramente durissimi per le coppie coinvolte. Ma scopriamo come è finita per tutte le coppie di concorrenti dell’edizione appena conclusa.

Perla e Mirko

Perla e Mirko erano fidanzati da 5 anni e lei, per amore di lui, ha lasciato la sua città – Salerno – per trasferirsi a Rieti. Nonostante questo passo importantissimo, che l’ha obbligata a lasciare la famiglia, il lavoro e gli amici, il suo fidanzato non è più quello di una volta e sarebbe diventato “una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Dopo aver lasciato il programma da separati, Mirko ha provato ad avere un confronto con Perla in molti modi, ma, a suo dire, lei voleva sempre dettare le regole sul come trovarci, come discutere. Dopo il periodo passato sull’isola Mirko non ci sta più, ora vuole altro, una relazione in cui si senta apprezzato e in cui possa essere se stesso. Temptation Island gli ha insegnato che non vale mai reprimere se stessi e le proprie emozioni per qualcun altro: “Mai fare quello che non ti fa stare bene solo per qualcun altro“, ha detto a Filippo Bisciglia. “Vedermi diverso e apprezzato per quello che sono mi ha aiutato perché ho capito di dover uscire da una situazione in cui lei non era quella giusta”. Lui ha conosciuto la famiglia della single Greta: “Se è così speciale lei è perché anche la famiglia lo è”. I due sono innamorati e per sigillare la loro unione si sono regalati un tatuaggio di coppia: sulle braccia di entrambi spicca la scritta “i tuoi occhi la mia cura”.

Se Mirko si mostra felice, sereno ed appagato, Perla, dall’altra parte, dopo un mese dall’uscita dal programma delusa e amareggiata dal comportamento dell’ex ragazzo, che ha visto sotto la luce peggiore. Anche lei però sta frequentando il tentatore Igor che ha conosciuto durante l’esperienza nel programma. I due hanno passato del tempo insieme e hanno avuto modo di conoscere lati del carattere l’uno dell’altra nascosti e non facilmente raggiungibili.

Gabriela e Giuseppe

Quella composta da Gabriela e Giuseppe è stata sicuramente la coppia più chiacchierata di questa edizione. Hanno deciso di partecipare al programma per volontà di lei, dopo che ha scoperto che il suo fidanzato – con cui stava da 7 anni – si è iscritto a un sito di incontri utilizzando per sbaglio il suo numero. Queste le sue parole: “Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Ciao stasera dobbiamo vederci’. Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare ‘American boy’”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Gabriela si sente più tranquilla, più sicura di sè. Anche Giuseppe la vede cambiata: “Ho avuto paura di perderla, io la amo”. Lei, a suo dire, sta incominciando a fidarsi di lui, ma lei sa che deve rimanere con i piedi ben fissi per terra. “Vi vedo più maturi entrambi”. “Io da sola devo stare bene e lui deve essere un valore aggiunto a me, questo ho capito”, ha rincarato Gabriela. Giuseppe crede sempre di più in un futuro insieme e si auspica in un paio di anni di riuscire a creare con lei una famiglia con dei bambini.

Isabella e Manu

Al momento della partecipazione al programma i due erano fidanzati da 3 anni e mezzo. Il problema alla base della relazione sembrava essere Lui viene infatti da un quartiere popolare mentre lei vive nel centro di Milano. Lui vorrebbe andare a vivere con lei ma non si trovano punti d’incontro. Isabella continua rimproverargli determinati comportamenti, che impedirebbero loro di fare il passo successivo e iniziare la convivenza.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Isabella a un mese dall’uscita dal programma ha confessato: “Da quando è finito il programma ci sono stati dei momenti difficili, abbiamo avuto bisogno di tanto confronto”. Ma sembra che a trionfare in questo caso sia stato l’affetto reciproco. Entrambi vogliono costruire qualcosa insieme.

Francesca e Manuel

Al momento dell’entrata del programma Francesca a Manule stavano insieme da due anni e mezzo ed è stata lei a decidere di partecipare al programma perché stufa dei continui tira e molla. “Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte. Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Francesca arriva al confronto con Filippo Bisciglia dopo un mese dall’uscita solitaria dal programma da sola. Dopo qualche tempo lei e Manuel si sono visti per avere un confronto. Entrambi sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Ora la ragazza sembra stare bene, è tornata nella sua casa e in questo momento dice di stare bene e di sentirsi forte nella sua decisione. “Non crederò mai più che lui possa cambiare”, ammette alla fine. Manuel confessa invece di aver avuto dei ripensamenti dopo la decisione che ha preso all’ultimo falò da concorrente. Francesca gli manca, dice, ma ha la forza di non scriverle. “Ora per la prima volta non sono egoista e penso a lei prima che a me, se torno le faccio del male, quindi non lo faccio”, ammette commosso. Ci tiene poi a scusarsi con Francesca e con tutte le donne per alcune sue esternazioni durante il programma: “Ne ho parlato come se fosse un oggetto, ma non sono una persona cattiva”.

Alessia e Davide

Stanno insieme da 11 anni e lei lo ha tradito per due anni con un altro uomo. Lui l’ha scoperta ma le ha nascosto di conoscere la verità. Alessia ha provato a salvare il loro rapporto in tutti i modi, ma sente di aver perso la fiducia del suo fidanzato, per questo ha deciso di scrivere al programma: “Non credo di esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Fonte: Mediaset

Tornando a casa Davide ha capito che non riesce a fidarsi di Alessia e ha deciso di far prendere un po’ di tempo alla relazione. I due non si sono lasciati, ma si stanno prendendo del tempo per riprendersi i propri spazi.

Vittoria e Daniele

Sono una coppia da 4 anni ed è stato lui a decidere di provare a partecipare a Temptation Island, perché la sua fidanzata vorrebbe un figlio. Lui invece non è convinto, perché ritiene che la loro relazione sia ancora troppo instabile per poter accogliere un figlio.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Vittoria sta bene, anche se è afflitta dal senso di colpa, dopo che ha baciato il tentatore durante il corso del programma. Si sono visti, si sono parlati con calma, lei ha avuto la possibilità di scusarsi. Ad oggi la situazione non è cambiata dall’uscita dal programma. Vittoria spera che la rabbia di lui scemi un po’, forse perché spera di tornare insieme a Daniele. Con il ragazzo single non si è più sentita e ora si augura che il futuro riservi a lei e Daniele belle cose, anche da separati.

Cosa ne pensa invece Davide? “Ad oggi sto meglio, ma ho avuto giorni difficili”, Vittoria lo ha ferito nel profondo e il ragazzo si sente solo tanto deluso. Per lui la separazione è definitiva al 100%.

Ale e Federico

31 anni, triestina, e fidanzata con Federico da 3 anni. A chiedere di partecipare a Temptation Island è stata lei, che si è detta stanca di questo rapporto. Vorrebbe inoltre maggiori certezze, tra cui sposarsi e costruire una famiglia: “Federico non mi dà nessuna stabilità. Vogliamo cose diverse. Questa è la nostra ultima occasione. O ci sposiamo o ci lasciamo”. Lui, invece, ha una visione completamente diversa: “Non si possono volere cose più differenti di così: non sposarsi, voglio assolutamente sposarmi”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Hanno lasciato Temptation Island da separati e a un mese di distanza dall’uscita dal programma hanno confermato la loro decisione. Ale e Federico non si sono più rivisti, si sono solo sentiti al telefono, senza avere un confronto di persona, non si vedono dal giorno del falò. “Dopo 3 anni di relazioni pensavo che il confronto faccia a faccia fosse scontato”, ha confessato Ale. La ragazza si mostra più forte e decisa. Federico spera che Ale trovi qualcuno che la apprezzi e per se stesso vuole chiarezza e serenità, anche dal punto di vista sentimentale.