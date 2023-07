“Temptation Island”: Francesca e Manuel, il falò a sorpresa stravolge la loro storia

Guardare Temptation Island è un’esperienza frustrante. Lo è come osservare un’amica che sta assieme a qualcuno che non la merita. Fa venir voglia di urlare contro la tv, o di entrarci dentro, prendere per mano l’ingenua ragazza e portarla in salvo. Magari esagero ma ciò è stato particolarmente vero durante la quinta puntata del reality, quando Francesca – fidanzata dalla testa pesante – ha finalmente chiesto un immediato falò di confronto con il fedifrago fidanzato Manuel.

Manuel e Francesca: meglio tardi che mai

Tra le maggiori cause di rabbia inespressa da parte degli spettatori, fin dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, c’è stato Manuel. Il 31enne con aspirazioni libertine che ha portato la sua ragazza Francesca nel programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la loro relazione, dopo averla lasciata 5 volte in 2 anni e mezzo di storia.

Nel corso del reality il 31enne più bello che sveglio – e non stiamo parlando di un adone – ha più volte raccontato con orgoglio di aver esplorato altri porti durante tutti i periodi di pausa imposti a Francesca. E di queste relazioni extraconiugali “legalizzate”, la povera fidanzata ha scoperto soltanto una volta arrivata al primo Pinettu. Di fronte a tali sconvolgenti rivelazioni, la ragazza ha intrapreso un intenso percorso di crescita personale, “una rinascita” l’ha chiamata lei.

E finalmente, dopo aver inaspettatamente richiesto un falò immediato, Francesca ha lasciato Manuel. Ha scelto di uscire dal programma da sola, dopo aver tirato fuori tutti i sassolini raccolti nelle scarpe in questi lunghi anni di relazione. Lui ha provato a ribattere, ha magistralmente interpretato un uomo commosso, ha dichiarato di essere felice per lei, di aver fatto tutto ciò che ha fatto per il bene di entrambi. Ma lei è filata via veloce, senza guardarsi indietro. Brava Francesca, era ora!

Perla e Mirko: il gioco è finito

Così come Manuel e Francesca, anche Perla e Mirko hanno tirato le somme, ma aspettando prima di cuocere l’un l’altra a fuoco lento. Il falò atteso dal primo minuto della messa in onda è arrivato a puntata quasi finita. La coppia ha scelto di continuare prima a farsi i dispetti, a guardarsi l’uno l’altro nel Pinnettu, con il volto distorto in una smorfia di disgusto, ma di confrontarsi faccia a faccia non se ne parlava neppure. I giovani, assieme da oltre 4 anni, si sono divertiti un frustrante gioco occhio per occhio, dente per dente.

Mirko ha passato notti intere abbracciato sulla spiaggia a Greta, la sua single preferita, che ha ricambiato i bacetti e le parole tenere del ragazzo già impegnato altrove. Di tutta risposta, Perla si è goduta l’apparenza di una vita da single, tra balli sensuali e pomeriggi di shopping in compagnia del possente tentatore Igor. Guardarli, ha tirato fuori tutta la frustrazione menzionata all’inizio. Poi è arrivata la fatidica goccia: Perla ha invitato Igor nel suo letto e, a quel punto, Mirko non ci ha visto più: il falò per l’arrabbiatissimo fidanzato è stata una scelta obbligata.

Cosa vedremo nella prossima puntata

Salutati definitivamente Manuel e Francesca e Mirko e Perla, nelle prossime puntate scopriremo il destino delle altre due coppie rimaste in gara. Ale e Federico, già messi duramente alla prova durante dalla permanenza sull’isola della tentazione e Daniele e Vittoria. Le sorprese, insomma, non sono finite. Lunedì prossimo, se ne vedranno delle belle.