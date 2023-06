Tutto pronto per il ritorno in televisione di Temptation Island 2023. Dopo lo stop di un anno fa il programma cult condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi ripartirà su Canale 5 il prossimo 26 giugno. Andrà in onda per tutta l’estate, fino al 31 luglio, ogni lunedì sera. Ma quanto guadagnano le coppie del programma e quando il conduttore? Scopriamolo insieme.

Compensi “Temptation Island 2023”: quanto guadagnano le coppie e Filippo Bisciglia

Dagospia ha spifferato i presunti compensi delle coppie che partecipano a Temptation Island 2023 così come il cachet di Filippo Bisciglia, al timone del reality show dal 2014. Le coppie percepirebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa, compreso il soggiorno in un resort di lusso come quello di Is Morus Relais in Sardegna. I fattori che intervengono per quantificare una retribuzione sarebbero diversi e dipenderebbe tutto dalla quantità di sponsor che lavora alla trasmissione. Inoltre ci sarebbero da tenere in conto anche gli accordi individuali che ogni coppia potrebbe prendere con la produzione.

Quanto guadagnerebbe invece Filippo Bisciglia per condurre Temptation Island? A partire da questa edizione l’ex concorrente del Grande Fratello, che nel tempo è riuscito ad affermarsi come conduttore, intascherebbe all’incirca 50mila euro. “Voglio continuare in questo ambito. Vengo da un periodo d’oro dove, grazie alle tante serate fatte negli anni, sono riuscito a mettere qualcosa da parte e questo mi ha consentito di poter scegliere di stare fermo, aspettando l’occasione giusta. Comunque non sono uno che, pur di essere in televisione, accetterebbe qualsiasi cosa”, ha detto in un’intervista di qualche tempo fa, spiegando le ragioni che lo hanno tenuto lontano dalla tv per diversi mesi.

Coppie “Temptation Island 2023”: Gabriela e Giuseppe

La prima coppia che è stata presentata è quella composta da Gabriela e Giuseppe. A decidere di partecipare a Temptation Island è stata lei, dopo aver scoperto che il suo fidanzato – col quale condivide la sua vita da 7 anni – si è iscritto a un sito di incontri utilizzando per sbaglio il suo numero: “Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Ciao stasera dobbiamo vederci’. Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare ‘American boy’”.

Alessia e Davide

Stanno insieme da 11 anni e lei lo ha tradito per due anni con un altro uomo. Davide l’ha scoperta ma le ha nascosto di conoscere la verità. Alessia ha provato a salvare il loro rapporto in tutti i modi, ma sente di aver perso la fiducia del suo fidanzato e per questo ha deciso di partecipare al programma di Canale 5: “Non credo di esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Vittoria e Daniele

Sono una coppia da 4 anni ed è stato lui a decidere di provare a partecipare a Temptation Island, perché la sua fidanzata vorrebbe un figlio. Al contrario Davide non è molto convinto, perché ritiene che la loro relazione sia ancora troppo instabile per poter accogliere un figlio e diventare a tutti gli effetti una famiglia.

Manu e Isabella

Sono fidanzati da 3 anni e mezzo e sono molto diversi anche per via della loro estrazione sociale. Lui viene infatti da un quartiere popolare mentre lei vive nel centro di Milano. Manu vorrebbe andare a vivere con lei ma non si trovano punti d’incontro. Isabella continua a rimproverargli determinati comportamenti, che impedirebbero loro di fare il passo successivo e iniziare la convivenza.

Francesca e Manuel

Sono una coppia da due anni e mezzo ed è stata lei a decidere di partecipare al programma perché stufa dei continui tira e molla: “Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte. Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”.

Perla e Mirko

Sono fidanzati da 5 anni e lei, per amore di lui, ha lasciato la sua città – Salerno – per trasferirsi a Rieti. Nonostante questo passo importantissimo, che l’ha obbligata a lasciare la famiglia, il lavoro e gli amici, Mirko non è più quello di una volta e sarebbe diventato “una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione”. Lui pensa che starle vicino sia abbastanza, ma da tempo avrebbe notato di avere un muro davanti a sé: “Come se qualsiasi cosa non fosse mai quella giusta”.

Ale e Federico

31 anni, triestina, e fidanzata con Federico da 3 anni. A chiedere di partecipare a Temptation Island è stata lei, che si è detta stanca di questo rapporto. Vorrebbe inoltre maggiori certezze, tra cui sposarsi e costruire una famiglia: “Federico non mi dà nessuna stabilità. Vogliamo cose diverse. Questa è la nostra ultima occasione. O ci sposiamo o ci lasciamo”. Lui, invece, ha una visione completamente diversa: “Non si possono volere cose più differenti di così: non sposarsi, voglio assolutamente sposarmi”.