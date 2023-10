È stata una serata movimentata al Grande Fratello, come del resto c’era da aspettarsi. A farla da padrona – ancora una volta – è stato lo scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, eterni nemici in competizione per la vittoria e non solo. Tra i due non scorre buon sangue e le tensioni non fanno altro che acuirsi di giorno in giorno. Così il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha deciso di concedergli lo studio del reality come ring per un faccia a faccia ad alta tensione, in attesa di scoprire il verdetto del televoto.

Signorini gela Varrese con una battuta tagliente

Su Massimiliano Varrese resta ancora senza risposta la solita domanda che ci si pone dal principio: siamo di fronte a un abile stratega? Il ritratto che ne è emerso, almeno finora, è quello di un uomo dal carattere estremamente deciso, specialmente quando intende far valere le proprie idee.

L’attore è stato attaccato frontalmente nelle scorse nomination da Grecia Colmenares, che lo ha accusato di esser stato eccessivamente pesante con Heidi Baci, prima che uscisse definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia, infilandosi nel suo letto quando la giovane, in realtà, lo invitava ad andarsene. Questa affermazione ha alimentato malumori che si sono protratti per giorni fino alla puntata di giovedì 26 ottobre, al punto tale che Varrese si è scagliato sulla Colmenares con epiteti affatto felici.

Ha minacciato di abbandonare il gioco, poi l’ha definita “attricetta delle soap opera”, con il compiaciuto plauso degli inquilini che fanno parte del suo gruppo di “fedelissimi”. E Signorini, in tutta risposta, lo ha apostrofato con una battuta a dir poco tagliente: “Quando uno dice che loro non hanno avuto la carriera che desideravano, non è che ha parlato Marcello Mastroianni!“. Neanche a dirlo, il pubblico che commenta il reality sui social ha abbondantemente apprezzato.

“Grande Fratello”, il faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Varrese

“Repellente”, “cattiva”, “Crudelia De Mon”, “vedova nera” e ancora “falsa”, “ipocrita” e, in ultimo, “attricetta”. Sono solo alcuni degli epiteti che Beatrice Luzzi non perde occasione per ricordare ed elencare ogni qualvolta viene tirata in ballo la sua atavica antipatia nei confronti di Massimiliano Varrese.

Due personaggi che più divisivi non si potrebbe, stavolta si sono scontrati in un faccia a faccia attesissimo: non solo al televoto, anche negli studi del Grande Fratello alla presenza di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e il pubblico presente.

“Reciti un copione ed è diventato anche noioso”, l’ha attaccata l’attore, rimpinguando un dibattito che sembra non riuscire a trovare una fine e che, a dirla tutta, si è trasformato in una ridondante accozzaglia di insulti che a lungo andare potrebbe stufare i telespettatori.

Cesara Buonamici, la voce fuori dal coro che ci piace

Se dobbiamo riconoscere un merito a questo Grande Fratello è quello di aver inserito nel cast Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista. Sebbene all’inizio sembrasse un pesce fuor d’acqua, nel corso delle settimane è entrata appieno nel mood del reality, scavando nelle dinamiche del gioco e ponendo domande spesso scomode ai diretti interessati.

Poteva mancare il commento al faccia a faccia tra Luzzi e Varrese? Ovviamente no. La giornalista ha posto un punto di vista interessante: non è che, a forza di pizzicarsi, tra i due non vi sia in realtà una simpatia nascosta? “Non me la contate giusta”, ha esclamato. Intanto il pubblico continua a votare e chissà se stavolta il “guru” tutto meditazione e battute al veleno riuscirà a scalzare dal “trono” la Luzzi, da sempre preferita del pubblico.