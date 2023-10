Come detto da Alfonso Signorini a inizio puntata, la protagonista di questo GF continua a essere indiscutibilmente Beatrice Luzzi. Questo nuovo appuntamento con il reality non poteva dunque che aprirsi con lei, così come con Giuseppe Garibaldi. Tra i due è infatti scattato il primo bacio, che porta dietro con sé già delle polemiche. Spazio inoltre alle nomination di serata, così come alla scelta del preferito tra Grecia, Valentina e Anita.

“Grande Fratello”: eliminato e nomination della puntata di lunedì 9 ottobre

Nella puntata di lunedì 9 ottobre del Grande Fratello in nomination c’erano Anita, Grecia e Valentina. I concorrenti non ne erano al corrente, ma il televoto della serata non prevedeva eliminazione. Quindi, in questa puntata, nessun concorrente è stato eliminato. Però il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato il nome dell’inquilina più amata, e lo ha fatto in un modo tutto suo. La preferita del pubblico è stata Grecia Colmenares – ha ottenuto il 42% di preferenze. Signorini ne ha svelato l’esito solo al pubblico, mentre agli inquilini ha fatto credere che l’attrice fosse stata eliminata. Grecia, convinta di dover uscire, ha salutato tutti mentre gli altri hanno tirato un sospiro di sollievo.

Pace al “Grande Fratello”

Alfonso Signorini si chiede se la pace che regna attualmente all’interno della casa del Grande Fratello sia reale o finta. La prima clip mostra come svariati inquilini abbiano poco apprezzato l’atteggiamento giudicante di Beatrice Luzzi, poco intenzionata a inserirsi. Dalle accuse d’essere ipocrita alla pioggia di nomination, fino ai duri confronti, come quello con Massimiliano Varrese, accusato di star manipolando concorrenti e pubblico, insieme ad altri, per spingerla fuori.

Il pubblico non ha dubbi e patteggia per gli altri inquilini. Ci sarà un motivo se tutti sono concordi nel criticare certi suoi atteggiamenti. Ora sembra finalmente regnare la calma e per molti il merito è di Giuseppe, che secondo Varrese si è “sacrificato per il popolo”. Il rapporto tra Massimiliano e Beatrice è però ormai del tutto compromesso. Uno scontro che durerà a lungo, fino a quando uno dei due non uscirà, probabilmente. I ruoli sono ben delineati, è evidente.

A riprova di ciò, il pesante giudizio da parte di lui, che ha descritto la Luzzi come una vedova nera. Vede infatti il giovane Garibaldi sua vittima, “fagocitato dalla ragnatela”. Come spesso accade in situazioni del genere, però, rapido il dietrofront: “Ma no, l’ho detto per stemperare, Alfonso!”.

La verità è nel mezzo in certe dinamiche, ma una cosa è certa, nessuno toglierà mai dalla testa all’attrice d’aver subito una sorta d’attacco multiplo. Le sue parole venivano manipolate, così da farne un capro espiatorio. Lei però non ci sta a fare la villain di questa edizione e spiega: “Ho rinunciato a 12 milioni (di lire, ndr) per non fare la cattiva, sicuramente non la farei qui”. Un salto nel passato, per lei, che ha ricordato il ruolo di Eva Bonelli in Vivere. Un modo per rimarcare la propria professione e la non necessità d’essere qui, al di là del divertimento e la voglia di mettersi in gioco. Che dire, la pace sembra già traballare.

Beatrice e Garibaldi, è già crisi

Le parole di Giuseppe Garibaldi ad alcuni inquilini della casa del Grande Fratello hanno portato molti spettatori ad attendere con ansia questa puntata. Il confronto tra i due giunge subito, con Signorini intenzionato ad andare fino in fondo. Il ragazzo ammette come sia sorpreso dal fatto che la frequentazione con Beatrice Luzzi sia diventata di colpo così seria. È la prima volta che prova qualcosa per una donna tanto più grande di lui, ma si sta rendendo conto d’essersi legato rapidamente.

In pochi credono però a questo legame, come Heidi, certa del fatto che lui voglia scatenare delle dinamiche per mettersi al sicuro, protetto dal pubblico. Il più agguerrito comunque resta Massimiliano Varrese, che ha di fatto messo alle strette Garibaldi, alla ricerca di polemiche: “Se venisse Samira? Sarebbe dura?“. Sia lui che Ciro hanno provato a spingerlo a dire la verità, ovvero che questa storia è più televisiva che reale. La reazione di Beatrice è però rivolta a Varrese e non al suo frequentante. I due sono nemici giurati e tutto ciò che l’attrice ha visto in questa clip è stato il tentativo di tramare da parte del collega. La storia è salva, ad oggi, ma la pace molto meno.