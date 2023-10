Beatrice Luzzi al Grande Fratello è così: qualunque cosa faccia o dica, c’è sempre quel retrogusto di antipatia mista a sospetto nei commenti dei suoi compagni di avventura, che non provano neanche a nascondere tali sentimenti. Su tutti Massimiliano Varrese, che pare trovarsi benissimo nel ruolo di acerrimo nemico dell’attrice di Vivere. I personaggi forti sono quelli che più degli altri dividono e questo i Vip e Nip vari lo sanno bene. Ma la crociata anti-Luzzi ha stancato persino Signorini, lasciatosi andare a una bella ramanzina contro i pregiudizi. E soprattutto contro i “preti che predicano bene, ma razzolano male”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, una love story che divide

Da quando Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono avvicinati, quasi nessuno all’interno della Casa più spiata d’Italia ha creduto alla loro storia d’amore. Termine che, in tutta onestà, è perfino eccessivo: si sono annusati, guardati negli occhi ed è semplicemente nata un’intesa, come l’ha ben definita Cesara Buonamici, che entrambi stanno provando a vivere nel modo più tranquillo e spontaneo possibile.

Non è la canonica coppia che si vede nascere al Grande Fratello, questo lo sappiamo, ma non poniamo limiti alla provvidenza. “Mi fate venire in mente il Presidente Macron con la moglie Brigitte“, ha detto l’opinionista. Se sia un gioco o meno, non ci è dato saperlo. A conti fatti quel che resta almeno per il momento sono gli sguardi e le tenerezze che i due si scambiano e non necessariamente a favore di telecamera o degli occhi indiscreti degli altri inquilini.

Alfonso Signorini, la ramanzina contro i pregiudizi (che piace ai fan)

A farsi portavoce dei sospetti sull’intesa tra l’attrice e il bidello di origini calabresi è stata Fiordaliso, sempre lucida nei suoi ragionamenti ma stavolta forse un tantino “di parte”. La cantante ha sostenuto fino alla fine di non veder così compatibili i due, supportata anche dai commenti e dalle chiacchiere degli altri inquilini della Casa, che durante la settimana non sono di certo mancati.

E Signorini, in un impeto di inaspettata ragione, ha sottolineato con parecchio fastidio questo atteggiamento, in particolare l’aver definito “surreale” la relazione Luzzi-Garibaldi. “Sui vari Briatore che perdono la testa per le ventenni non dice niente nessuno?” ha detto rimproverando i presenti, e ancora “Su Massimiliano Varrese che si interessa ad Heidi invece, nessuno ha niente da ridire, quello non è surreale?”. “Lasciamo a casa i pregiudizi sull’età, sul fatto che una signora ha dei figli”, ha concluso. E da lì è partita la standing ovation a mezzo social da parte dei telespettatori che commentano la puntata in tempo reale.

L’eterna contraddizione di Massimiliano Varrese

La stoccata di Alfonso Signorini è arrivata dritta all’obiettivo: Massimiliano Varrese. Sottintendendo in modo velato – ma non troppo – perché si debbano usare due pesi e due misure, considerato il parallelismo delle due “infatuazioni”. Quella dell’attore per la giovane Heidi Baci e quella della Luzzi per il giovane bidello. In fondo non è la stessa cosa?

Quel che non convince di Varrese è la sua eterna contraddizione. Come ha sottolineato il conduttore, ha continuato a sottolineare per giorni come il comportamento dell’attrice non lo convincesse, proclamandosi certo tra l’altro che uscisse perdente dal televoto a causa della discussione con Jane Alexander della scorsa puntata. Salvo poi, in diretta, ritrattare tutto: “Mi potrebbe dispiacere che Beatrice esca, nonostante i contrasti mi sto affezionando“. Parole che risultano poco credibili agli occhi dei telespettatori, come poco coerente è apparso l’improvviso e inaspettato riavvicinamento con Heidi, che aveva ammesso con durezza di non essere assolutamente interessata a lui.

Sapremo mai qual è la verità? A chi dobbiamo credere? Il Grande Fratello è un gioco che va giocato sfruttando ogni carta, ma si sa che i nodi prima o poi vengono al pettine…