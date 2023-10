Jane Alexander avrebbe sottratto il ruolo di Lucrezia Van Necker a Beatrice Luzzi. Questo il motivo del duro faccia a faccia al Grande Fratello, in cui l’attrice di origini inglesi ha ribadito di aver superato un provino e di non aver soffiato la parte in malo modo, ribaltando così la versione della concorrente della Casa. Il confronto si è però trasformato in uno scontro, che ha persino richiesto l’intervento di Massimiliano Varrese – chiamato in causa dal conduttore – e ha stuzzicato la fantasia proprio di Alfonso Signorini che adesso vorrebbe l’ex Marchesa di Elisa di Rivombrosa direttamente nel cast.

La versione di Jane Alexander su Elisa di Rivombrosa

Beatrice Luzzi sostiene di aver perso il ruolo della Marchesa Van Necker in Elisa di Rivombrosa a causa di Jane Alexander. E ha mantenuto il punto anche di fronte alla diretta interessata, che ha esordito con queste parole: “Sono venuta qui per tutte le cose cattive che hai detto di me in questi giorni, non posso lasciartele passare. Voglio sapere in che malo, malissimo modo ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia. Non è una cosa bella parlar male delle colleghe in televisione. Voglio sapere che cosa ho fatto“.

Beatrice Luzzi non cede e replica: “Non l’ho detto, ho specificato che neanche ti conoscevo. Per me era un ruolo perfetto, sia per il momento che nel merito, veniva subito dopo Vivere, non è una questione personale. Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no? Forse non te lo meritavi tanto”. A questo punto, l’ex temibile Marchesa ha letto una lettera di Cinzia TH Torrini, regista della celebre fiction, che supporta la tesi di Alexander. Sembra infatti che Luzzi non fosse presente nel call back seguito ai provini per la copertura del ruolo, nel quale erano presenti solo tre nomi.

Perché Beatrice Luzzi e Jane Alexander non si sopportano

Alla base della profonda antipatia tra le due attrici ci sarebbe proprio il ruolo di Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa. Lo scontro è iniziato a distanza da qualche settimana e dal momento in cui, nella Casa, Luzzi è stata paragonata a Jane Alexander con la quale condividerebbe una certa somiglianza fisica. Un paragone che l’ha parecchio infastidita, dato che proprio lei le avrebbe soffiato il ruolo della sua vita: “Quella parte era mia, me l’ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi”.

Diversa la versione di Jane Alexander, che aveva già replicato attraverso i suoi social: “Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”. Da qui, la necessità di chiamarla per intervenire in diretta, sotto l’occhio attento di Alfonso Signorini che l’ha poi convocata in confessionale.

L’attrice di origini inglesi, che in Elisa di Rivombrosa era stata doppiata da Emanuela Rossi, ha raggiunto la famosa stanza rossa per sentirsi chiedere di diventare subito una concorrente del Grande Fratello. Lei è inoltre una vecchia conoscenza del reality, dato che aveva partecipato a una delle prime edizioni del GF Vip, ottenendo un discreto successo e riuscendo a emergere tra i concorrenti.

Dopotutto, sarebbe un bel contendere. Massimiliano Varrese, il prezzemolo di quest’edizione, si è già schierato in favore di Alexander, complimentandosi addirittura per la qualità del ruolo ricoperto nella fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Si sono pure abbracciati in diretta, in un momento di transizione in cui si è capito pochissimo di quanto stesse accadendo, sancendo così la prima alleanza tra uno dei concorrenti più discussi di quest’edizione e una potenziale inquilina, che è ancora però in fase di riflessione. Per Luzzi, è una bella gatta da pelare.