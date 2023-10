Fonte: IPA La regista Cinzia TH Torrini

In quest’edizione del Grande Fratello l’assoluta protagonista è Beatrice Luzzi, nel bene e nel male. L’ultima puntata è stata di fatto incentrata su di lei, dal rapporto con Giuseppe Garibaldi a quello con gli altri inquilini, soprattutto Massimiliano Varrese.

Ha fatto però particolarmente discutere il suo pensiero rivolto alla collega Jane Alexander. Parole al vetriolo, che hanno spinto l’attrice ad accettare l’invito di Alfonso Signorini, così da avere un confronto faccia a faccia. Seppur a distanza, anche la celebre regista Cinzia TH Torrini ha deciso di intervenire. Intervistata da TAG24, infatti, ha spiegato come siano realmente andate le cose sul set di Elisa di Rivombrosa.

La verità di Cinzia TH Torrini

Beatrice Luzzi ha parlato liberamente della collega Jane Alexander, come non fosse circondata da telecamere. Ha raccontato che il ruolo di Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa le è stato soffiato dall’attrice, che lo ha ottenuto senza merito.

Un tentativo di modificare i fatti accaduti, stando a quanto riportato dalla regista Cinzia TH Torrini, che ha di fatto confermato in pieno la versione dei fatti proposta in seguito dalla Alexander. Nel corso della sua intervista, non ha di certo usato toni dolci in riferimento alla Luzzi. Di fatto ha spiegato di non averla mai neanche presa in considerazione per la parte.

“Quanto dichiarato da Beatrice non è vero. Confermo ciò che ha spiegato Jane. Le ho anche svelato i nomi delle altre due artiste arrivate ai casting finali. Beatrice Luzzi non la considerai e credo non le sia andato giù”.

La premiata regista si è così ritrovata a dover replicare punto su punto, spiegando di svolgere i provini in prima persona. Per quel ruolo, tanto importante per la trama della fiction, visionò ben 150 attrici e “lei non era nella rosa di quelle che avevo scelto. La sua è stata una polemica fuori luogo e che avrebbe potuto evitare”.

Elisa di Rivombrosa, dal doppiaggio al futuro della fiction

Lo sfogo della Luzzi è stato molto articolato. Ha avuto da ridire su tante cose, come ad esempio il fatto che Jane Alexander sia stata doppiata. Non una prova di mancato talento, bensì una scelta comune. In alcuni casi, ha raccontato la regista, gli attori non possono ridoppiarsi per impegni lavorativi. In altri, come nel caso della Alexander, si fanno scelte artistiche differenti. Il suo accento non era adatto al personaggio. Si è quindi optato per questa soluzione.

Tutta questa vicenda ha ovviamente riportato in trend Elisa di Rivombrosa. I fan chiedono da tempo un ritorno in scena della fiction, con un misto di personaggi vecchi e nuovi. Cinzia TH Torrini ha ricordato con grande affetto quel periodo sul set. Tutti lavoravano in maniera minuziosa, dalle luci ai costumi, mentre oggi si tende a correre molto di più.

Il futuro della fiction? Purtroppo gli spettatori appassionati dovranno rassegnarsi all’addio definitivo: “Credo sarebbe sbagliato fare un remake o un sequel. Non ero neanche d’accordo con il due. Avrei voluto fare un’altra storia con gli stessi attori molto amati. Oggi non funzionerebbe riprendere quella vicenda”.