Massimiliano Varrese in lacrime al “Grande Fratello”: l’amore di un padre (altro che flirt)

Finora il Grande Fratello poggia su alcune piccole certezze, forse fin troppo ripetitive: la coalizione contro Beatrice Luzzi, la bonarietà di Giselda Torresan che divide il pubblico e il flirt (se così si può definire) tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Un “colpo di fulmine” quest’ultimo che, a dirla tutta, ha spinto il pubblico a mettere in dubbio l’autenticità dell’attore. Ma nella puntata del 2 ottobre c’è stato qualcosa che ha scalzato questi discorsi “da tavola”, come li definirebbe Anita Olivieri: una lettera ricevuta dall’ex compagna ha fatto esplodere quanto di più intimo c’è in Varrese e un amore vero. Quello per la figlia Mia.

Sorpresa per Massimiliano Varrese, la lettera della ex Valentina Melis

In un primo momento, Alfonso Signorini è tornato sulla liaison – per usare un eufemismo – tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, la bella bionda di origini albanesi che sembrerebbe averlo stregato al punto tale da fargli perdere la testa. Un discorso ormai trito e ritrito che nella puntata del lunedì ha ritrovato la medesima conclusione delle precedenti dirette: lui si dice non innamorato ma interessato, lei neanche quello. Dove sta la verità? Dopo la sorpresa ricevuta dall’attore, in tutta onestà, la risposta a questa domanda è passata del tutto in secondo piano.

Al netto di flirt o presunti tali che sono il sale di ogni Grande Fratello, Vip o Nip che sia, il pubblico ha avuto una piccola ma grande dimostrazione di come una relazione possa finire per i motivi più disparati ma una coppia, che ha dato alla luce una figlia, possa con tanta fatica ma altrettanto impegno fare in modo che la separazione sia tutto fuorché dolorosa. Massimiliano Varrese ha spesso parlato della figlia Mia, nata dall’amore con la ex compagna Valentina Melis, e proprio quest’ultima gli ha scritto una lettera che è riuscita a commuovere tutti. Soprattutto l’attore.

“Ti conosco Massimiliano e so leggere cosa c’è dietro i tuoi silenzi, le tue arrabbiature, i tuoi sorrisi. E non è facile per chi non ti conosce andare oltre le apparenze. Ma io ti vedo. So quanto ti manca nostra figlia e so quanto ti spaventa stare lontano da lei. Io ti ho sempre sostenuto perché so il padre eccezionale che sei e quanto fortunata è Mia ad averti – ha esordito -. Anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse lei è il nostro amore e niente potrà cambiarlo. Lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco. Sono stati anni sofferti, inutile nasconderlo. Abbiamo provato a resistere per amore di nostra figlia, ma siamo stati in grado di non accanirci quando abbiamo capito che per la serenità di tutti e tre era meglio così”.

“Grande Fratello”, le lacrime di Massimiliano Varrese per la figlia Mia

“Abbiamo il privilegio di poterci chiamare ancora famiglia, questa è la nostra conquista”, ha concluso l’attrice e attivista che è stata al fianco di Varrese per molti anni. Da una lunga storia d’amore sbocciata quasi per caso – “Non è stato un colpo di fulmine”, aveva raccontato l’attore in un’intervista a Vieni da Me con Caterina Balivo – è nata una bambina che è il centro di tutto. Cos’è famiglia, in fondo? Un luogo colmo di amore e rispetto.

Le parole di Valentina Melis hanno colpito Varrese in quell’amore di padre che dal 2017, anno di nascita della figlia, ha preso il sopravvento su tutto: lei è la priorità, la cosa più importante. “Mia è una bambina voluta, desiderata, amata – ha detto ad Alfonso Signorini -. Abbiamo messo da parte tutti i nostri contrasti per il bene di nostra figlia, siamo molto fortunati. Non è facile ma quando hai dato vita a quello che è il senso della vita non puoi fare altrimenti. Mia è l’amore più grande“.

Ci si è chiesto se Massimiliano Varrese fosse un abile stratega più che un guru tutto meditazione e spiritualità. Ma in questa puntata abbiamo avuto prova di quel che è davvero, al di là di congetture e dinamiche da reality: un papà innamorato della propria bimba.