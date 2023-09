Fonte: Getty Images Camilla a Parigi, look a confronto con Brigitte Macron

Camilla è la vera protagonista di questo viaggio di Stato a Parigi insieme a Carlo. Chi poteva dirlo che la Regina consorte avrebbe osato così tanto col look, presentandosi all’Eliseo con un abito leopardato. E se lei non si fa problemi a indossare l’animalier, Emmanuel Macron non se ne fa a baciarla, con un’intimità un po’ troppo confidenziale anche se non fosse una Sovrana.

Fonte: Getty Images

Camilla, vittima del malocchio a Parigi

Mentre Carlo riscuote successo e simpatie anche tra i francesi storicamente antimonarchici, Camilla fa parlare di sé a causa di tutti i momenti imbarazzanti che sta vivendo a Parigi. Ogni volta che si presenta in pubblico, le capita qualcosa. Al suo arrivo il vento birichino le solleva la gonna e c’è mancato poco che perdesse l’equilibrio e ruzzolasse dalla scaletta dell’aereo, poi a Versailles è rimasta incastrata col mantello del suo abito da sera, tanto che è dovuto intervenire in suo aiuto Brigitte Macron che prontamente l’ha liberata. Un gesto che i commentatori reali hanno definito molto tenero e di solidarietà femminile.

La povera Camilla ha trovato un po’ di pace visitando con la First Lady la Biblioteca Nazionale. Ma poi eccola di nuovo sotto i riflettori per una scelta di look che ha fatto molto discutere e poi per quel bacio con Macron che ha fatto venire i brividi ai puristi del protocollo di Corte. Ma procediamo con ordine.

Camilla dà scandalo col look leopardato

Carlo e Camilla sono stati invitati da Macron e consorte all’Eliseo prima della loro partenza a Bordeaux, ultima tappa del tour di Stato. La Regina consorte, di solito molto sobria nel look tanto da prediligere i colori pastello e i fiorellini, ha osato indossare un abito a stampa leopardata. Ancora una volta il vestito è firmato Fiona Clare, il brand che ha creato quasi tutti i suoi outfit in Francia. Il modello è in seta, a maniche lunghe con balze sull’orlo e sui polsi.

Camilla lo ha abbinato a una handbag di Chanel e a delle décolleté blu che non hanno molto a che fare col resto del look. Una scelta di stile piuttosto discutibile e considerata dagli esperti poco adatta a una visita all’Eliseo, ma tant’è. D’altro canto il protocollo in questo tour non ha avuto certo la priorità.

Brigitte Macron al contrario è l’immagine dello stile. La First Lady indossa un tubino corto con decori metallici, firmato Louis Vuitton. E ancora una volta è vincente.

Il bacio tra Camilla e Macron

A proposito di protocollo disatteso, ha fatto altrettanto scalpore il bacio che Emmanuel Macron ha dato a Camilla. A tutti è sembrato un po’ troppo intimo e confidenziale. Il Presidente francese l’ha quasi stretta in un abbraccio, prendendole la mano e attirandola a sé con un tocco sul braccio. Insomma, un gesto che è andato oltre il consentito. Anche se la Regina consorte non è apparsa per niente imbarazzata e ha saputo tenergli testa.