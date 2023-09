Carlo e Camilla sono atterrati a Parigi, ma l’arrivo per la Regina non è stato dei migliori. Infatti, mentre scende la scaletta dell’aereo un colpo di vento rischia di farla cadere. Ma c’è di peggio: le solleva la gonna mostrando quello che non dovrebbe essere visto e tenta di strapparle il cappello. Insomma, sono stati due minuti da incubo per la Sovrana, mentre suo marito Carlo non si accorge di niente e la lascia in balia delle raffiche moleste.

Camilla, bon bon rosa a Parigi

Carlo e Camilla sono finalmente arrivati a Parigi, dopo che il loro viaggio, previsto prima della pausa estiva, è stato rimandato per ragioni di sicurezza. Si tratta del primo tour di Stato di grande importanza che la coppia affronta da Re e Regina consorte. Così, Camilla, per andare sul sicuro, prende ispirazione da Elisabetta II e si veste di rosa confetto.

Fonte: Getty Images

Come è noto infatti la compianta Regina indossava solo capi colorati per distinguersi dalla folla ed essere sempre visibile ovunque e da chiunque. Adorava i completi monocolore, le cui tonalità variavano dal rosa tenue al fucsia, dal celeste al verde brillante. E dunque Camilla, per non sbagliare, ha pensato bene di presentarsi all’Eliseo come un bon bon rosa.

La Regina consorte ha indossato un abito cappotto in crêpe di lana rosa antico, con bavero e polsini in raso, firmato Fiona Claire che ha abbinato a un tipico cappellino all’inglese del modista preferito dalle dame della Famiglia Reale, Philip Treacy, cui si affida quasi sempre anche Kate Middleton. Completano il look i guanti bianchi e una handbag beige di Charlotte Elizabeth.

Fonte: Getty Images

Camilla, colpo di vento imbarazzante

Camilla si è trovata subito in difficoltà non appena l’aereo è atterrato. Come da protocollo è sceso prima Carlo e lei lo ha seguito, ma una raffica di vento le ha sollevato la gonna. A questo punto la Regina conserte con una mano teneva fermo il vestito e con l’altra il cappello. Mai errore fu più fatale. Infatti, il vento forte le ha ha fatto perdere l’equilibrio e per poco non è caduta dalla scaletta. Un momento davvero da brivido. Camilla non ha potuto fare altro che aggrapparsi al corrimano e scende di traverso gli scalini, cercando di non farsi strappare dal vento il copricapo.

Fonte: Getty Images

Il tutto è avvenuto nella più totale indifferenza da parte di Carlo che non si è accorto di nulla e ha sceso la scaletta senza mai voltarsi, lasciando sua moglie in balia del tempo pazzerello.

Appena Camilla ha toccato il selciato sana e salva, ha cercato di ricomporsi rimettendo il ciuffo biondiccio sotto il cappello. Un vero e proprio tormento, esattamente come durante l’incoronazione continuava ad aggiustarsi le ciocche sotto la Corona.

Brigitte Macron in minigonna a 70 anni

Un debutto internazionale davvero imbarazzante per la povera Camilla che però è stata padrona degli eventi e non ha mai perso il sorriso. Anche se il Daily Mail ha definito la discesa della Regina consorte, 76 anni, “il momento Marilyn“.

Fonte: Getty Images

Poi ha dovuto subire il confronto con la First Lady Brigitte Macrone che a 70 anni si è presentata davanti alle Loro Maestà in minigonna e tacchi a spillo.