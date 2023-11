Forum della pace di Parigi: Alberto di Monaco e quel bacio a Brigitte Macron

Alberto di Monaco è a Parigi per partecipare al Forum della pace, ospitato da Emmanuel Macron. Ma sua moglie Charlene di Monaco non lo ha accompagnato e lui ne approfitta per salutare calorosamente la First Lady Brigitte Macron con un bacio molto confidenziale. In fondo, non è la prima volta che i due si mostrano complici.

Alberto di Monaco a Parigi senza Charlene

Charlene di Monaco lascia nuovamente solo Alberto a occuparsi di rappresentare il Principato nel mondo. La Principessa infatti non lo ha seguito al Forum della pace di Parigi, nonostante sia praticamente di casa nella capitale francese e nonostante ci vada spesso, ad esempio per presenziare alla Fashion Week. Ma questa volta ha preferito restarsene a casa invece che accompagnare Alberto almeno per la cena di gala coi capi di Stato che ha dato inizio al Forum della pace 2023.

Alberto di Monaco bacia Brigitte Macron al Forum della pace di Parigi

Alberto però ha trovato una compagna altrettanto affascinante in Brigitte Macron. Appena si sono visti, si sono salutati con grande affetto, dimostrando una certa confidenza. Il Principe le è andato incontro, le ha preso entrambi le mani tra le sue e l’ha baciata molto calorosamente sulle guance, sempre a dir il vero sotto lo sguardo vigile del Presidente francese che non è sembrato affatto turbato dalla simpatia che Alberto ha espresso verso sua moglie.

D’altro canto, Brigitte Macron è considerata una delle donne più sofisticate ed eleganti di Francia. E poi quando si tratta di incontri formali dà il meglio di sé. Come ospite del banchetto di Stato, la First Lady si è presentata con un abito da cocktail blu notte con maniche lunghe, colletto alto e effetto arricciato sul décolleté. Il look è estremamente minimal e sobrio ma di una raffinatezza difficile da eguagliare. Anche perché la moglie di Macron ha dato un tocco di classe alla sua immagine, raccogliendo i capelli in uno chignon spettinato e indossando un paio di orecchini a bottone con brillanti che donano luminosità al viso.

Fonte: IPA

Alberto di Monaco e Brigitte Macron complici

Ma a renderla ancora più raggiante è l’incontro con Alberto di Monaco. I due hanno dimostrato in più occasioni di essere molto affiatati. È evidente che il loro rapporto è più profondo rispetta a una semplice relazione formale. Anche lo scorso ottobre quando si sono incontrati allo stadio durante i mondiali di rugby hanno dimostrato di essere molto complici. Non a caso, Alberto e Brigitte erano seduti vicino. In quell’occasione era presente anche la Principessa Charlene che ha svelato il suo lato da tifosa sfegatata, naturalmente a sostegno della Nazionale sudafricana di rugby.