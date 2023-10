Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Quando Charlene di Monaco va allo stadio si trasforma e da tranquilla e ombrosa diventa scatenata ed espansiva. È quanto accaduto allo Stade de France dove sugli spalti ha abbracciato e baciato suo marito Alberto, con un gesto di tale intimità e confidenza da stupire anche le persone più vicine alla Principessa. Persino Brigitte e Emmanuel Macron, seduti accanto a loro, non hanno potuto fare a meno di guardarli.

Non è la prima volta che Charlene di Monaco mostra il lato più esuberante del suo carattere e sempre quando si tratta di sostenere la Nazionale di rugby del Sudafrica impegnata nel mondiale che si gioca in Francia. Dopo aver lasciato senza parole suo marito Alberto mentre negli spogliatoi arringava i giocatori, con una verve mai vista prima, Charlene si è lasciata andare a gesti a dir poco espansivi con la sua dolce metà. Se nessuno immaginava che la Principessa possedesse grinta ed energia da vendere, allo stesso modo nessuno poteva pensare che si sbottonasse al punto da abbracciare con trasporto Alberto davanti a uno stadio intero e ai Macron, che assistevano con loro alla partita Sudafrica contro Nuova Zelanda.

Charlene e Alberto di Monaco, scoppia la passione allo stadio

In effetti, le volte che Charlene e Alberto hanno manifestato il loro amore si possono contare quasi sulle dita delle mani. A lei è sempre stato rimproverato il suo atteggiamento freddo e distaccato che pareva raggelare anche il marito, di solito invece sempre solare ed espansivo. Più volte gli esperti di linguaggio del corpo hanno sottolineato come dai gesti dei Principi sembrava che il loro rapporto fosse spento e privo di quella intimità tipica tra marito e moglie, specialmente dopo la malattia di lei.

Per questo l’atteggiamento espansivo di Charlene ha fatto ancora più scalpore. Insomma non è da lei. Evidentemente però la molla per farla accendere e per renderla meno timida nel manifestare i suoi sentimenti è lo sport. O meglio ancora il rugby, specialmente quando è coinvolta la sua squadra del cuore che per la cronaca ha battuto la Nuova Zelanda 12-11. È bastato quel punto a fare la differenza e a scatenare la Principessa.

Charlene è stata così fotografata allo stadio mentre si alza in piedi per esultare e poi si rivolge ad Alberto che è al suo fianco avvolgendolo, per non dire stritolandolo, in un abbraccio. Ma ancora più romantica, quasi da cartolina di San Valentino, è la foto che sorprende la Principessa mentre lancia uno sguardo d’amore al suo consorte, che ricambia nonostante le tormentate voci su suo figlio illegittimo Alexandre che ha rilasciato la sua prima intervista. E dopo questo scambio di sguardi appassionati, scatta il bacio. Ovviamente sotto gli occhi di Brigitte ed Emmanuel Macron che si trovano con loro allo stadio.

Charlene è apparsa in splendida forma ed elegantissima con un cappotto spigato grigio, un maglione a collo alto e dei semplici orecchini a cerchio in oro giallo.