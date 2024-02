Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Brigitte Macron ha sposato Emmanuel Macron, presidente francese, nel 2007. Prima di quest’importante legame amoroso la prima donna di Francia ha vissuto un altro matrimonio, con André-Louis Auzière. La relazione sembra si sia interrotta proprio per la crescita dell’amore tra la prima donna francese e il presidente. Da questa prima unione, però, Brigitte Macron ha avuto tre figli. Tra questi la più piccola è Tiphaine Auzière, che è al fianco della mamma e del patrigno anche nella sua carriera politica.

Tiphaine Auzière, la carriera della figlia di Brigitte Macron

Tiphaine Auzière è la figlia di Brigitte Macron, arrivata, però, da un matrimonio precedente della première dame. La ragazza, infatti, è nata nel 1984 dall’amore di Brigitte Macron e del banchiere André-Louis Auzière, il suo primo marito. La figliastra del presidente francese è la terzogenita della coppia, arrivata dopo un fratello e una sorella. Tiphaine Auzière ha studiato giurisprudenza ed è diventata un avvocato, praticando la sua attività professionale nel campo del Tribunale del lavoro francese. La figliastra del presidente francese vive nella parte settentrionale della Francia e, precisamente, a nella cittadina di Le Touquet, vicino a Boulogne-sur-Mer.

La giovane donna, però, non ha ristretto i suoi orizzonti solo all’avvocatura, ed è stata centrale nell’affermarsi del movimento politico En Marche!, che portato il patrigno Emmanuel Macron alla presidenza della Francia. Infatti Tiphaine Auzière ha organizzato un comitato di sostegno alla candidatura presidenziale del marito della mamma in quell’occasione.

La figlia della prima donna di Francia è piuttosto riservata sulla sua vita privata ma sappiamo che la stessa è mamma di due bambini.

Tiphaine Auzière, il rapporto con la madre

Brigitte Macron e la figlia Tiphaine Auzière hanno un buon rapporto. La prima donna di Francia e la figlia terzogenita, infatti, sembrano molto affiatate e tra le due c’è una grande somiglianza fisica e di stile. Anche con Emmanuel Macron il rapporto sembra ottimo visto che la ragazza ha deciso di partecipare attivamente alla sua campagna elettorale.

Tiphaine Auzière e il presidente francese, d’altronde, hanno una differenza d’età davvero minima. La ragazza, infatti, è più piccola del patrigno solo di sette anni, visto che lui ha una lontananza anagrafica dalla moglie di ben 24 anni. Al tempo della scuola, Emmanuel Macron era compagno di classe della sorella maggiore di Tiphaine Auzière, Laurence Auzière.

La figlia di Brigitte Macron, quindi, ha sempre sostenuto la coppia pubblicamente ma, di recente, la figlia di Brigitte Macron si è lasciata andare a delle dichiarazioni di senso contrario, come riportato dal Daily Mail e da Paris Match. Tiphaine Auzière, infatti, ha parlato apertamente dello scandalo che li ha travolti quando la mamma insegnante ha cominciato una relazione con l’alunno Emmanuel Macron, soffermandosi a lungo sulle dicerie che sono girate all’epoca per il paese e per la scuola, che lei frequentava, insieme a suoi fratelli. La figlia della prima donna francese ha parlato anche della separazione dei due genitori.

Nel suo libro Assizes, però, Tiphaine Auzière difende la mamma dalle accuse di essere nata maschio, che circolano sui social network, raccontando di aver vinto una causa a riguardo.