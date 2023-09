“Grande Fratello”, non c’è pace per il reality: come cambia la fascia quotidiana

Il Grande Fratello cambia ancora. Dopo il trasloco preventivo al giovedì, il programma condotto da Alfonso Signorini subisce ancora le conseguenze delle decisioni aziendali e perde la storica collocazione del day time, per lasciare spazio alla nuova edizione di Amici, al via dal 24 settembre. Una possibilità che era nell’aria, visto che la scelta di sospendere La promessa era apparsa tanto strana quanto insensata, ma di certo nessuno immaginava che il reality potesse andare incontro a uno stop totale. Ma cosa cambia adesso per la striscia quotidiana?

Il destino del day time del Grande Fratello

La promessa va avanti. Contrariamente a quanto si era prospettato e in vista del ritorno in onda di Amici di Maria De Filippi, Mediaset ha dovuto prendere un decisione in merito allo spazio destinato al day time di Grande Fratello. Quello che occupa attualmente sarà preso dal talent di Fascino, com’era prevedibile, mentre il programma di Alfonso Signorini perde l’intera collocazione pomeridiana e si accontenta di due brevi spazi: uno intorno alle 11, comportando quindi una piccola modifica nella durata di Mattino Cinque, e uno dopo il Tg5 delle 13 e subito prima della soap Beautiful.

Canale5 non ha quindi nessuna intenzione di perdere il buon traino che la soap ha finora garantito a Pomeriggio Cinque che, nonostante i dubbi iniziali, sta reggendo bene. Gli ascolti di Myrta Merlino sono infatti buoni, sebbene abbia perso terreno contro Alberto Matano, e l’azienda ha tutta l’intenzione di proteggere un prodotto sul quale ha puntato davvero moltissimo. Per il Grande Fratello, rimangono le due puntate in diretta, il lunedì e il giovedì, e le due brevi strisce quotidiane che intercettano due tipologie di pubblico molto diverse.

Il nuovo reality e il problema degli ascolti

Viste le premesse, il futuro del Grande Fratello non è di certo roseo. Gli ascolti sono infatti molto al di sotto delle aspettative ma è pur vero che il programma ha bisogno di ingranare. La rivoluzione è stata profonda, soprattutto per quanto riguarda il cast che – quest’anno – è un mix tra Vip e Nip. Le dinamiche sembrano essere già partite, con Beatrice Luzzi al centro di ogni discussione, ma il pubblico fa ancora molta fatica ad affezionarsi.

Non solo, infatti, è cambiato il carattere dei concorrenti ma anche la caratura degli opinionisti. Il lavoro di Cesara Buonamici è infatti molto diverso rispetto al passato e cerca di essere in sintonia con la narrazione del conduttore che pare sforzarsi veramente tanto per portare a casa il risultato. La strada da fare è ancora lunghissima ma di certo la doppia collocazione non ha aiutato: sostenere i primi argomenti con due dirette, a pochi giorni di distanza, non è di certo semplice.

Intanto, tiene banco la diatriba tra Beatrice Luzzi e il resto degli inquilini. In tanti si sono schierati contro di lei, tacciandola addirittura di ipocrisia, mentre lei continua dritta per la sua strada. Il rapporto più difficile è quello con Rosy Chin, con la quale ha avuto continui scontri. Sono di sicuro due protagoniste di quest’edizione ed è difficile che i loro caratteri possano coesistere. Il punto di rottura è vicino.