Can Yaman in Italia per lavorare con la Gerini e Argentero: caos e multe

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman sbarca in Italia per lavorare con Claudia Gerini e Luca Argentero, ma scatena il caos, violando le regole e ricevendo una multa. L’attore turco è molto amato nel nostro paese e sta per iniziare una nuova avventura che lo porterà a recitare in uno spot con la Gerini diretto dal grande regista Ferzan Ozpetek. Non solo: nel futuro della star delle soap turche c’è anche un remake di Sandokan con Argentero.

Protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, Can può contare su una nutrita schiera di fan che seguono i suoi spostamenti. Il suo arrivo a Roma, annunciato anche sui social, ha causato grande curiosità. L’attore, che soggiornava vicino via Veneto, presso l’Hotel Eden, si è concesso un inatteso bagno di folla, contravvenendo alle regole. Yaman infatti, anziché affacciarsi dal balcone della struttura, è uscito dal portone dell’hotel ed è stato immediatamente circondato da diverse persone. La presenza del 32enne ha creato un assembramento che gli addetti alla sorveglianza hanno fatto fatica a sciogliere. Un episodio che è costato caro a Can che ha ricevuto una contravvenzione per aver violato le norme anti-Covid.

Amatissimo in Italia, reduce dal successo di Daydreamer – le ali del sogno, Can Yaman ha davanti a sè un futuro nel cinema e nella tv. Tanti i progetti che lo attendono. Il più interessante, dopo lo spot con Claudia Gerini, riguarda il remake di Sandokan, in cui, con molta probabilità, vestirà i panni dell’eroe, affiancato da Luca Argentero. Ex avvocato arrivato alla recitazione quasi per caso, l’artista turco parla molto bene l’italiano ed è legatissimo al Belpaese. “Sto molto bene – aveva raccontato qualche tempo fa a Verissimo -. Mi piace molto l’Italia, sento un amore puro da parte della gente. Avverto rispetto, le persone guardano i lavori che faccio e questa cosa mi emoziona. Tre anni fa non la percepivo, adesso ho iniziato a capire meglio il tutto ed è molto emozionante. Cerco di essere sempre garbato con i fan, amo riunirmi con loro”

“Ora non sono innamorato, sono single – aveva aggiunto parlando della sua vita sentimentale -. Mi farebbe piacere avere una fidanzata, ma a chi non lo fa? Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine. Se anche le pianificassi, la vita mi sorprenderebbe”.