Can Yaman e Claudia Gerini insieme in uno spot televisivo

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Tre nomi prestati dal mondo del cinema e della recitazione alla pubblicità. Sarà il regista Ferzan Ozpetek a dirigere gli spot pubblicitari interpretati da due attori molto amati: Claudia Gerini e Can Yaman. Il trio, stellare, è stato chiamato dal pastificio abruzzese De Cecco per raccontare la propria pasta di alta qualità che viene prodotta negli stabilimenti di Fara San Martino e in quello di Ortona, entrambi nella provincia di Chieti.

Ferzan Ozpetek, nato a Istanbul il 3 febbraio del 1959, è un regista (anche sceneggiatore e scrittore) molto apprezzato. È stato dietro alla macchina da presa di film molto amati, veri e propri cult del cinema, come Le fate ignoranti (2001), La finestra di fronte (2003), Saturno contro (2007), Mine Vaganti (2010) e La dea fortuna (2019) solo per citarne qualcuno. E ora dirigerà Claudia Gerini e Can Yaman.

Claudia Gerini, già testimonial del marchio, è un’attrice amatissima. Classe 1971, bellissima e di grande talento, ha una lunga filmografia all’attivo che l’ha vista lavorare soprattutto al cinema ma anche per la televisione.

Al suo fianco il sex symbol del momento: Can Yaman, nato nel 1989, attore turco eletto uomo dell’anno 2019 dal magazine GQ. Affascinante e bellissimo, è molto noto e amato anche in Italia grazie alle serie televisive Daydreamer – Le Ali del Sogno e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Recentemente, inoltre, è stato annunciato che sarà Sandokan nel remake a cui prenderà parte anche Luca Argentero nel ruolo di Yanez De Gomera, migliore amico della Tigre della Malesia. Due ruoli che, nel celebre sceneggiato, erano stati rispettivamente di Kabir Bedi e di Philippe Leroy. Una notizia che è piaciuta i tanti fan dei due attori, che si distinguono non solo per la bellezza, ma anche per l’indiscutibile talento.

In attesa di vederlo alle prese con il ruolo iconico di Sandokan arriva la notizia della serie di spot realizzati per la De Cecco. Il trio Ozpeteck, Gerini e Yaman si è ritrovato a lavorare assieme per la campagna pubblicitaria ideata dall’agenzia LoRo. Dalla fine del mese di gennaio andranno in onda i quattro spot realizzati con diversi tagli sia per la televisione che per i social.

E l’attesa di vederli assieme è altissima.