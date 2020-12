Can Yaman e Luca Argentero insieme per Sandokan: i dettagli

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero insieme per Sandokan. I due attori, secondo le ultime anticipazioni, saranno nelle reboot del film che racconta le avventure della Tigre di Mompracem. La star di Daydreamer – le ali del sogno, lavorerà in Italia accanto ad Argentero in un podcast radiofonico che in seguito diventerà una fiction tv. A svelarlo è stato Luca Bernabei della Lux Vide che ha illustrato il progetto nato da una partnership con RTL 102.5.

“Can ha sposato il progetto”, ha raccontato, affermando che Yaman avrebbe accolto con entusiasmo l’idea di dare vita alla serie tv su Sandokan. “Non è stato facile strapparlo ai tanti progetti in cui è impegnato in questo momento”. Nato dalla penna di Emilio Salgari, Sandokan è un pirata gentiluomo che vive in Malesia e si batte contro il colonialismo inglese. L’eroe può contare su Yanez De Gomea, il suo migliore amico, e sull’amore per Marianna. Il personaggio è stato reso celebre in Italia grazie a Kabir Bedi, che ha vestito i panni del pirata nella fiction del 1976 diretta da Sergio Sollima.

Nello sceneggiato Yanez era interpretato da Philippe Leroy, mentre Marianna aveva il volto di Carole André. Nel 1996, Bedi ha interpretato di nuovo Sandokan nel film tv Il ritorno di Sandokan, recitando accanto a Fabio Testi, Romina Power, Franco Nero e Lorenzo Crespi. Il protagonista dei romanzi di Emilio Salgari è stato interpretato anche da Gigi Proietti in Le tigri di Mompracem e da Steve Reeves nell’omonimo film.

Can Yaman è arrivato al successo in Italia grazie ad alcune serie tv fra cui la fortunatissima Daydreamer – Le ali del sogno, che ha conquistato il pubblico italiano. Luca Argentero invece è reduce da Doc – nelle tue mani. L’attore turco qualche tempo fa era stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva raccontato il suo amore per l’Italia e la vita da avvocato stravolta dalla voglia di recitare. “Dopo un anno di stage ho lavorato nella società di consulenza legale PricewaterhouseCoopers – aveva svelato -, ma mi annoiavo, non so stare fermo davanti a un computer. Durante una vacanza a Bodrum ho conosciuto i miei attuali agenti, che mi hanno impartito lezioni di recitazione. Così la mia vita è cambiata ed eccomi qua