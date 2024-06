Morto Philippe Leroy, la carriera unica dell’attore

Fonte: IPA Philippe Leroy

Il cinema internazionale deve salutare uno degli attori più apprezzati degli ultimi decenni. Il primo giugno 2024, infatti, si è spento a Roma Philippe Leroy, interprete di origine francese, ma che ha costruito la sua carriera anche in Italia, dove è stato protagonista di diverse produzioni teatrali e cinematografiche. Soprattutto con la televisione, però, l’artista d’oltralpe ha trovato la notorietà.

Philippe Leroy è morto, l’amore per l’Italia.

Philippe Leroy è nato a Parigi il 15 ottobre 1930 ma l’attore ha finito la sua formidabile vita nella capitale italiana dove si è spento l’1 giugno del 2024, arrendendosi a una malattia, che l’aveva colpito da diverso tempo. L’attore aveva cominciato la sua carriera artistica nella sua patria ma già nel 1962 aveva deciso di trasferirsi in Italia, dove aveva ottenuto il vero e proprio successo. Il Bel Paese era molto amato dal compianto artista che riconosceva al cinema della sua terra d’adozione il merito di averlo adottato come un figlio: “Da quel momento in poi il cinema francese mi ha dimenticato, ma in compenso sono stato adottato da quello italiano che mi ha trattato come un figlio. Però non ho mai fatto veramente parte del vostro cinema, mi sono sempre sentito un dilettante, nonostante una quantità di ruoli e tante esperienze con i maestri migliori”.

La vita di Philippe Leroy è così straordinaria da poter essere benissimo la trama di un film. L’attore, infatti, è di origini aristocratiche ma ha rinunciato a tutti i privilegi che ciò comportava per partire per l’America a bordo di una nave, dove ricopriva il ruolo di mozzo. Tornato in patria, qualche anno dopo, Philippe Leroy entrò a far parte dell’esercito, combattendo anche in Indocina e nella guerra d’Algeria. Grazie al coraggio dimostrato sui campi di battaglia l’attore è stato insignito, nel corso della sua carriera militare, di due Legion d’onore e di una croce al valor militare.

In Italia, l’artista ha trovato anche l’amore con Silvia Tortora, figlia del noto giornalista, sposata nel 1990. Da questo amore sono nati due figli, ma Philippe Leroy era già padre, grazie a una precedente relazione.

Philippe Leroy, la carriera straordinaria

Philippe Leroy è stato uno dei protagonisti del cinema italiano degli ultimi decenni. L’attore, infatti, dopo aver preso parte a una prima produzione cinematografica in patria, Il buco di Jacques Becker, ha deciso di trasferirsi in Italia per continuare qui la sua carriera artistica, con l’aiuto dei colleghi Vittorio Caprioli e Franca Valeri, conosciuti sul set. Nel Bel Paese avrà la possibilità di recitare in Leoni al sole del 1961, che sarà solo la prima pellicola a cui prenderà parte.

Seguiranno, infatti, diversi altri film molto fortunati ma sarà la televisione a vederlo protagonista di produzioni cinematografiche che la renderanno indimenticabile al pubblico italiano. Nel 1971, infatti, Philippe Leroy si è calato nei panni di Leonardo da Vinci per lo sceneggiato televisivo La vita di Leonardo da Vinci. Ma nel 1976 l’attore prenderà parte anche a una produzione molto fortunata: Sandokan, fortunatissima produzione tv, dove l’artista ha ricoperto il ruolo di Yanez de Gomera, amico del protagonista. Ma, anche di recente, Philippe Leroy è tra i protagonisti di una serie televisiva di successo. L’attore, infatti, ha interpretato il vescovo nella settima stagione di Don Matteo.