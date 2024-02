Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Il Grande Fratello torna con il consueto appuntamento del lunedì. Tre i concorrenti in nomination il 19 febbraio, tra cui anche l’immancabile Beatrice Luzzi, che si sottopone al giudizio del televoto per capire se è una delle candidate all’eliminazione del 21 febbraio. I sondaggi parlano chiaro e pare che ci sia solo un nome certo e pronto a finire in nomination, ma la diretta è sempre nota per riservare delle grandi sorprese. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, conduce la nuova puntata del reality più longevo della storia della televisione italiana.

Sondaggi Grande Fratello, chi esce

Il televoto aperto per la puntata del 19 febbraio non è eliminatorio. Le votazioni espresse dal pubblico servono invece per determinare il primo concorrente da mandare in nomination e che potrebbe quindi uscire in quella del 21 febbraio. Il Grande Fratello è infatti tornato con il doppio appuntamento dopo un lungo periodo trascorso a subire i più disparati cambi di palinsesto che l’hanno messo a dura prova. Terminato il periodo di rodaggio, il reality di Alfonso Signorini si riprende il raddoppio in vista della finale che non è più così lontana.

Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi sono i candidati alla nomination della seconda puntata della settimana. Nuova ed ennesima sfida per l’attrice romana, tra le più votate di quest’edizione ma anche tra le preferite, mentre per Sergio D’Ottavi pare che non ci sia davvero nulla da fare. La diva delle soap rimane infatti indietro rispetto alle votazioni ma decisamente sopra di lui, che potrebbe quindi essere il primo nominato per la prossima prima serata dedicata allo show.

Dai numeri emersi su ForumFree, pare proprio che Beatrice Luzzi possa dormire su un doppio guanciale: i dati parlano di una percentuale altissima, quindi in grado di salvarla dalle nuove votazioni. Si tratta, dopotutto, del 49,16%. Segue Grecia Colmenares con numeri decisamente più bassi, con un 28,21% che potrebbe metterla al sicuro. Chiude Sergio D’Ottavi che non va male con il 22,63% ma che potrebbe non bastare per evitare la nomination certa che lo espone all’eliminazione.

L’intervento dell’ex di Beatrice Luzzi

Se per il pubblico è una delle preferite, lo stesso non si può dire per gli altri coinquilini della Casa. Beatrice Luzzi è infatti costantemente nel mirino dei suoi compagni d’avventura e non ha mai trovato un modo per disinnescare la negatività che, dall’inizio, ha caratterizzato la sua esperienza all’interno della Casa. A intervenire in sua difesa è l’ex compagno Alessandro Cisilin nonché papà dei suoi figli Elia e Valentino.

“Noi siamo a supporto di Bea. I suoi figli e il padre, come già detto, le hanno consigliato di non lasciare le cose a metà e dargliela vinta ma se lei sta male, la prima cosa è la salute. Di tanto in tanto mi scrivono che devo portarla fuori dalla Casa del Grande Fratello e vorrei approfittarne per dire una cosa importante. Non deciderò mai al posto di Beatrice. È una donna fortissima, la rispetto e sa benissimo che, se dovesse decidere di uscire perché non ce la fa più, noi saremmo lì ad abbracciarla. Ma non la porto via, è proprio sbagliato il concetto che io uomo debba portarla fuori. Sono dalla sua parte mentre sta dentro e sarei dalla sua parte se decidesse di uscire”, ha spiegato, rispondendo anche alle domande di chi gli ha chiesto espressamente di portarla via dal gioco.