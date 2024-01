Il Grande Fratello, si sa, mette alla prova. Negli ultimi anni le nuove edizioni non sono state in alcun modo brevi: la durata “monstre” – così l’ha definita Alfonso Signorini – è stata decisa da Silvio Berlusconi parecchio tempo fa. Così, i concorrenti che entrano in casa firmano un contratto, che naturalmente prevede una scadenza. Ad esprimere alcune perplessità sul rinnovo è stata la favorita alla vittoria, ovvero Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, perché Beatrice Luzzi non vuole rinnovare il contratto

Il contratto di Beatrice Luzzi dovrebbe scadere a breve. E da qualche giorno si sta discutendo della possibilità che l’attrice non lo rinnovi. Sarebbe il declino di questa edizione, come hanno fatto notare anche gli innumerevoli fan su X (ex Twitter). Non è stato un periodo semplice per la Luzzi, che è uscita dalla Casa più spiata d’Italia a seguito del lutto che l’ha colpita per la morte dell’amato papà Paolo Luzzi.

Come è normale che sia, dunque, in una situazione così complessa, la Luzzi starebbe valutando di non rinnovare il contratto. In suo sostegno, però, è arrivata una delle concorrenti, ovvero Marina Fiordaliso. “Ti voglio dire solo questo. Che i tuoi figli ci rimarrebbero molto male. Basta, ho già finito”. Fiordaliso e la Luzzi hanno stretto una bella amicizia, soprattutto sincera: non solo si confrontano, ma si confidano sulle relative scelte da prendere.

Il tutto è stato pubblicato dagli utenti di X, che hanno condiviso la clip dove si vedono Beatrice Luzzi e Fiordaliso intente a discutere del contratto in scadenza. La replica della Luzzi alle parole dell’amica? “Vorrei avere questa sicurezza che hai tu”. Alla fine, le due amiche si sono abbracciate: “Lo sai che io ti voglio molto bene, davvero e che ti stimo tanto”. C’è grande curiosità, però, sulla decisione della Luzzi: rimarrà nella Casa, o sceglierà di non rinnovare il contratto?

Il percorso di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello

Non è una novità né un mistero: Beatrice Luzzi è considerata come la vincitrice annunciata del Grande Fratello. E lo è sempre stata. Un personaggio chiave di questa edizione, che senza di lei avrebbe faticato non poco a imporsi. Prova ne è l’enorme sostegno degli utenti e dei fan del reality show nei suoi confronti. Il suo percorso nella Casa è stato molto altalenante, dovuto in parte proprio alla classica dinamica “odiata dai concorrenti, amatissima dagli spettatori”. Un’equazione che funziona sempre.

D’altro canto, la ricetta del suo successo non è mai cambiata: “Non sento il bisogno di dire cose comode, di compiacere”. Questa è stata la sua promessa sin dagli inizi, e non possiamo proprio dire che non l’abbia mantenuta. I litigi con Massimiliano Varrese (contro cui ha lanciato una grave accusa), la “lotta tra Regine” nel corso dell’ultima puntata del 23 gennaio 2024, senza considerare che è stata spesso isolata, addirittura derisa. Ma non ha mai ceduto, né si è piegata. Ed è questo il motivo per cui è tanto apprezzata: la speranza, ora, è che rifletta sul contratto, perché è proprio lei la grande favorita alla vittoria.