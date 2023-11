Pier Silvio Berlusconi non si arrende e guida Mediaset verso una nuova rotta. L’ad dell’azienda di Cologno Monzese è convinto delle sue scelte e le porta avanti con coraggio, dicendosi finalmente soddisfatto dei primi risultati ottenuti. La sfida non era facile: riportare in carreggiata programmi e contenuti che negli anni sono inevitabilmente usciti dai contorni, cercando di convincere il pubblico a rimanere davanti alla tv. Ci vorrà del tempo ma, a suo dire, i presupposti per fare bene ci sono tutti. E su Myrta Merlino ha dimostrato di non avere dubbi.

Le parole su Myrta Merlino

L’ha voluta fortemente, anche se la sua destinazione iniziale doveva essere diversa. La figura di Myrta Merlino era pensata per Rete4 ma, con l’uscita di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque, le cose sono cambiate rapidamente. Pier Silvio Berlusconi ha quindi pensato di metterla alla guida dello storico contenitore dell’ammiraglia e ancora oggi difende con coraggio la sua scelta: “Si è trovata di fronte un compito molto arduo, rendere più serio e giornalistico il contenitore pomeridiano di Canale 5. I dati sono buoni: come ascolti siamo in linea con la scorsa stagione”, ha dichiarato in una lunga intervista a Corriere della Sera.

Dopotutto, lui stesso sapeva che non sarebbe stato facile. Il target del pomeriggio era infatti fortemente incentrato sulla narrazione di Barbara D’Urso che, in 15 anni, si era letteralmente cucita addosso il programma. A eccezione degli ultimi tempi in cui l’ad di Mediaset aveva richiesto un netto cambio di rotta che aveva comportato anche un taglio nel timig del programma. Insomma, i dati d’ascolto non preoccupano e si procede spediti verso gli obiettivi prefissati a inizio stagione, nonostante le mosse per arginare l’avanzare di La Vita in Diretta ci siano stati, sfruttando il traino de La promessa fino all’ultimo minuto.

La posizione sul nuovo Grande Fratello

Sul reality più longevo della tv è intervenuto personalmente. Il cambio di passo era stato richiesto fin dall’edizione 2022-2023, pretendendo che si modificassero i contenuti a scapito del trash nel quale il programma era inevitabilmente scivolato. L’impegno è stato anche di Alfonso Signorini, che si è impegnato perché tutto potesse cambiare. Berlusconi si è detto “convintissimo e molto soddisfatto. Stavamo rischiando di andare oltre”. E ha aggiunto: “Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”.

Ed è proprio sullo share che ha puntato per parlare della Rai che, a suo dire, starebbe faticando negli ascolti: “I finanziamenti alla Rai sono importanti, l’Italia è il Paese che dedica meno risorse al settore audiovisivo in tutta Europa. Ed è un errore, perché la tv non è solo un’industria che crea occupazione e indotto, ma è centrale per l’identità presente e futura del nostro Paese”.

Dalla Rai ha preso anche Bianca Berlinguer, che conduce È sempre Cartabianca su Rete4. Una scommessa vinta sulla quale ha sempre dimostrato di credere moltissimo, fin dalla presentazione dei palinsesti dedicati alla nuova stagione: “Una professionista che si chiama Berlinguer sulle reti di Berlusconi poteva sembrare un rischio, lei è bravissima e la qualità del prodotto vince sempre”.