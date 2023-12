Il tempio dell’arte, della poesia, dell’eleganza. Eppure, i look scelti dagli ospiti della Prima del Teatro alla Scala di Milano, che quest’anno vedrà andare in scena il Don Carlo di Giuseppe Verdi, si distinguono soprattutto per la voglia di osare.. A cominciare da quest’ospite in un abito Dolce&Gabbana letteralmente ispirato alla storia dell’Opera.