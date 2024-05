Dalla location al look, ecco come organizzare un matrimonio in stile Old Hollywood

Fonte: 123rf Matrimonio Old Hollywood

Siete alle ricerca del perfetto tema per il vostro matrimonio? Se feste in giardino o in riva al mare sembrano destinate a non tramontare mai, non rappresentano comunque le uniche opzioni a disposizione dei futuri sposi.

Se amate un’estetica glamour e vintage, ispirata al cinema degli anni ’50, lo stile Old Hollywood potrebbe essere un’ottima soluzione. Ma come si può organizzare un matrimonio ispirato a questo tema? Dalla location al look, ve lo spieghiamo in questa guida.

Cos’è lo stile Old Hollywood

Lo stile Old Hollywood celebra l’estetica, la moda e i film delle decadi racchiuse tra gli anni ‘20 e gli anni ‘60. Si tratta di un periodo in cui fascino ed eleganza contraddistinguevano star come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Judy Garland, mentre i punti di riferimento maschile trovavano dei perfetti rappresentanti in Humphrey Bogart, Paul Newman e Marlon Brando.

Per rendere omaggio allo stile Old Hollywood, quindi, è fondamentale giocare con colori e tessuti brillanti e pregiati, oltre che sposare una palette che includa bianco, nero, dorato, argento ed un tocco di rosso. Senza perdere di vista i dettagli: sigari, gioielli e fiumi di champagne sono tra gli elementi più spesso associati a questo tema.

Come organizzare un matrimonio in stile Old Hollywood

Organizzare una cerimonia in stile Old Hollywood vuol dire allestire un evento in cui tutti i particolari siano curati nei minimi dettagli. Dalla wedding stationery al look, quindi, è importante non lasciare nulla al caso e assicurarsi che tutti gli ambienti rispecchino l’estetica della Golden age del cinema. Ecco qualche idea.

La location di nozze

Per una cerimonia in stile Old Hollywood gli spazi interni sono senza dubbio più adatti di quelli outdoor: per restituire un’atmosfera vintage alla vostra location non potranno infatti mancare lampade d’epoca o candelabri. Oltre a luci a LED e specchi elaborati.

Musei e sale da ballo potrebbero rivelarsi delle ottime opzioni, così come delle ville d’epoca, cornici perfette per calarsi ancor più a fondo in un’atmosfera indimenticabile.

Gli inviti

Il buongiorno si vede dal mattino, e nel caso di un matrimonio non si può assolutamente ignorare l’importanza delle partecipazioni. Il tema degli inviti deve ovviamente rispecchiare quello della cerimonia: spazio, quindi, a card in bianco e nero con font elaborati, oppure dettagli dorati e scintillanti.

Se siete appassionati di cinema, potete anche includere sui vostri inviti delle sagome che ricordino i divi più celebri del tempo.

L’angolo bar

Archiviati gli anni del proibizionismo, quelli della Golden Age di Hollywood furono contraddistinti da un largo consumo di alcol e champagne. Dettagli che omaggino il buon bere, quindi, sono una caratteristica immancabile in tutte le cerimonie di questo tipo.

Considerate di allestire un angolo bar all’interno della vostra location di matrimonio: arredate il bancone con gusto, posizionandovi fiori, lampade d’epoca e drink in bella mostra. Senza dimenticare, ovviamente, delle insegne colorate con luci a led per accendere l’atmosfera.

In alternativa, un carrello da bar regalerà un tocco retró a qualsiasi location, soprattutto se nelle tonalità dell’oro ed impreziosito con dettagli e lavorazioni sulla superficie. Potete utilizzarlo anche per posizionare il guest book, oppure per offrire dei drink fai da te agli ospiti al margine del banchetto.

Le champagne towers, infine, potrebbero rivelarsi delle ottime alleate durante il taglio della torta: puntate su coppe dal design accattivante, e disponetele su uno sfondo scuro per un effetto ancor più nostalgico e vintage.

Decorazioni per la location

Non si può parlare di decorazioni senza prima decidere quali saranno i colori di riferimento del vostro matrimonio Old Hollywood. Nella palette nuziale non potranno sicuramente mancare colori neutri, come il nero ed il bianco, e dettagli metallici come l’oro e l’argento. Anche i giochi di luci potranno rivelarsi degli ottimi alleati per migliorare l’atmosfera della vostra location di nozze. D’altro canto, i riflettori sui set cinematografici non sono mai mancati: perché, quindi, non installare anche delle insegne luminose o dei piccoli fari per “illuminare” il vostro sì?

Le piume, poi, hanno spesso impreziosito gli outfit di moltissime dive del cinema: utilizzatele anche per vivacizzare i vostri centrotavola, mixandole a dei fiori, oppure posizionatele in vasi e recipienti.

Che abbiate scelto di celebrare il sì in una sala da ballo o in un museo, infine, dei drappeggi di tessuti non potranno assolutamente mancare per regalare un tocco vintage e sofisticato agli ambienti. Pensate a drappi di colore bianco che cadano dal soffitto, o che pendano da mensole e mobili per un effetto più che chic.

Intrattenimento per gli ospiti

Oltre ad un bicchiere di champagne, per permettere ai vostri ospiti di calarsi a pieno nelle atmosfere retró di Hollywood, offrite loro un sigaro tra una portata e l’altra. Allestite un angolo fumatori in cui predisporne alcune scatole con accendini o fiammiferi in bella vista.

Anche un grammofono potrebbe rivelarsi un ottimo alleato di stile, soprattutto se gli invitati avranno a loro disposizione una vasta collezione di vinili d’epoca, inclusi quelli indimenticabili di Frank Sinatra.

Non sottovalutate, infine, l’appeal di un pianoforte: mettetene uno a disposizione degli ospiti, in particolare se tra amici e parenti si celano provetti musicisti pronti a deliziare tutti con qualche melodia.

Il look degli sposi

Per rendere omaggio allo stile inimitabile e glamour di Hollywood, gli sposi devono giocare sapientemente con gli accessori per il loro look. I gioielli ricoprono da questo punto di vista un ruolo centrale: più che diamanti e pietre preziose, tuttavia, sono le perle il dettaglio che più di tutti non può assolutamente mancare. Utilizzatele anche per impreziosire abiti e copricapi, e non dimenticate di abbinarle ad un paio di eleganti guanti da sera.

In quanto al bouquet, la composizione ideale vede al centro dei fiori rigorosamente bianchi, a cui affiancare erbe e foglie verdi per un tocco più sofisticato.

Sul fronte maschile, gli sposi potranno scegliere un completo scuro con papillon e cappello a cilindro, tra gli accessori più amati da Fred Astaire. Qualunque sia la loro decisione, non potranno assolutamente fare a meno di una boutonniere da taschino. Un particolare trascurabile in molti tipi di cerimonie, ma non in una che omaggi Hollywood e il suo stile inconfondibile.