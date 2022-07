Nicoletta Manni e Andrijashenko, la romantica proposta di matrimonio all’Arena di Verona

Una romantica proposta di matrimonio è andata in scena nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, durante lo spettacolo Bolle and Friends di Roberto Bolle. A prendersi il centro del palco sono stati Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini della Scala: lui si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo, lei incredula si è portata le mani al volto ed emozionata ha pronunciato il “sì”. Artefice della sorpresa lo stesso Bolle, come rivelato dalla coppia.

Nicoletta Manni: chi è la prima ballerina della Scala

Era il 2014 quando Nicoletta Manni esordiva in veste di prima ballerina nell’olimpo della danza: il Teatro alla Scala di Milano. Un traguardo raggiunto dopo anni di sudore e sacrificio, attraverso una lunga gavetta che l’ha portata a diventare la ballerina di successo che oggi tutti noi conosciamo. Originaria della provincia di Lecce, classe 1991, sin da bambina ha voluto inseguire il sogno delle due punte scoprendo nella danza la sua più grande passione, da rincorrere a tutti i costi. Inizia le prime lezioni da giovanissima nella scuola diretta dalla madre, per poi superare a 11 anni gli esami della Royal Academy of Dance. Alla fine, sarà ammessa alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, per poi diplomarsi nel 2009.

Dopo il diploma affronta la sua prima esperienza internazionale, a Berlino, allo Staatsballett. Nel 2013, a seguire, partecipa alle audizioni per il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e nel 2014 viene nominata prima ballerina. Prestigiose le collaborazioni con Roberto Bolle, che l’ha più volte voluta nel cast del programma di Rai1 Danza con me.

Nel suo ricco repertorio figurano coreografie quali Giselle, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata e Il Giardino degli Amanti. Sino al passo a due in Romeo e Giulietta al fianco del compagno Timofej Andrijashenko, andato in scena il 20 luglio 2022 all’Arena di Verona in occasione dello spettacolo di Roberto Bolle Bolle and Friends.

Timofej Andrijashenko, la romantica proposta di matrimonio a Nicoletta Manni

E proprio in occasione della tappa di Bolle and Friends nel palcoscenico dell’Arena di Verona, Timofej Andrijashenko ha stupito tutti con un inaspettato fuoriprogramma. Durante gli applausi finali, al termine del passo a due con Nicoletta Manni in Romeo e Giulietta, il ballerino si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. Un colpo di scena che ha scatenato gli applausi di un pubblico emozionato, così come l’assoluta meraviglia della ballerina totalmente ignara della sorpresa.

Come lei stessa ha successivamente spiegato all’Ansa, “all’inizio non avevo capito. Ha fatto le cose in grande. C’erano anche i miei e i suoi genitori”. Timofej Andrijashenko ha potuto contare anche sull’appoggio di Roberto Bolle, vero e proprio artefice della sorpresa e che l’ha aiutato nei minimi dettagli. Come svela il giovanissimo primo ballerino, “avevo scelto l’anello e Roberto mi ha proposto questa cosa, un’occasione unica”. La proposta di matrimonio è stata organizzata nei minimi particolari, con i genitori di entrambi convocati per l’occasione a prendere parte alla serata consapevoli del colpo di scena finale.

Dopo il duetto e l’esibizione degli ultimi numeri degli altri ballerini, Timofej Andrijashenko si è preso la scena e le ha fatto la fatidica proposta: “Il tempo era rallentato, mi è sembrato che non finisse mai, fino a che ho visto gli occhi di Nicoletta che mi guardava”.