Danza con me 2022: gli ospiti di Roberto Bolle

Roberto Bolle su Instagram: fisico perfetto ed eleganza

Una nuova edizione, la quinta, per il programma di successo di Roberto Bolle, Danza con me, che aprirà il nuovo anno su Rai Uno in prima serata: tanti ospiti e grandi aspettative anche per i due conduttori Serena Rossi e Lillo, con i quali il ballerino è in grande sintonia, soprattutto con la prima, con la quale aveva già lavorato insieme in occasione del festival On Dance.

Roberto Bolle, gli ospiti di Danza con me

Manca sempre meno per la nuova edizione del programma ideato e diretto da Roberto Bolle, Danza con me. Un successo incredibile che ha portato la Rai a rinnovarlo anno dopo anno per il 1° gennaio. Anche questa volta sarà così, il 2022 verrà “aperto” dalla magia della danza e dall’artista Roberto Bolle che incanterà gli spettatori con l’arte e la bellezza sul palco.

Gli ospiti della serata saranno molti e diversi tra loro, proprio perché l’intento di Bolle è quello di avere sia artisti molto vicini a lui, sia altri più legati al mondo della televisione. In questo modo tutti possono guardare il programma, non solo gli appassionati della danza.

Ornella Vanoni è uno dei nomi sicuramente più popolari e sarà accompagnata dal cast del film 7 donne e un mistero, attualmente nelle sale cinematografiche, di cui anche la Vanoni stessa fa parte; sarà presente anche Franca Leosini, che – ha spiegato Roberto Bolle in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – racconterà una storia che fa parte del mondo del balletto e ha un sapore po’ dark. A seguire anche John Malkovich, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, il duo Colapesce Dimartino, Frida Bollani Magoni, Valerio Lundini, Boosta, Svetlana Zakharova, Melissa Hamilton, Nicoletta Manni e le Farfalle.

Roberto Bolle, la dedica a Carla Fracci

Accompagnato da Serena Rossi e Lillo, la nuova edizione di Danza con me si prospetta già un grande successo. Lo show sarà dedicato a Carla Fracci, venuta a mancare a maggio 2021: proprio lei era stata ospite del programma nel suo primo anno.

A tal proposito, nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del ricordo più bello che ha con lei: “A Tokyo, quando avevo 22 anni e da poco ero diventato primo ballerino della Scala, andavamo al ristorante e in giro per la città: un’esperienza surreale e bellissima”. Un ricordo tenero, che non ha a che fare direttamente con la danza, ma con il rapporto umano tra due artisti immensi.