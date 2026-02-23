Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Timofej Andrijashenko

Fra i protagonisti di Sanremo 2026 non solo i cantanti, ma anche il primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Si tratta di Timofej Andrijashenko che salirà sul palco dell’Ariston accanto a Patty Pravo nella serata dei Duetti. L’artista si esibirà sulle note di Ti lascio una canzone, celebre brano di Ornella Vanoni.

Chi è Timofej Andrijashenko

Classe 1994, Timofej Andrijashenko è nato a Riga, in Lettonia, e ha iniziato a praticare danza classica sin da quando era piccolissimo. “Ho fatto karate per 6 anni – ha confessato -. Un giorno mio padre, per punirmi di non ricordo cosa, mi ha iscritto a danza. Ho iniziato a 9 anni, per 5 sono restato a Riga. Poi ho vinto una borsa di studio per il Russian Ballet College di Genova diretto da Irina Kashkova. Mamma e papà erano perplessi, ma la mia insegnante li ha tranquillizzati; sarei stato in un college, lontano dai pericoli. Mi hanno lasciato andare. Dopo due mesi a Genova, già parlavo italiano”.

Ha frequentato la prestigiosa Accademia Nazionale di Riga dove ha imparato non solo a ballare, ma anche la disciplina, il rigore e la grazia che caratterizzano la danza classica.

Dopo aver ottenuto i suoi primissimi ruoli al Teatro dell’Opera di Roma, è approdato al Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2018 ha ricevuto la nomina come primo ballerino, ottenendo il ruolo più desiderato e realizzando il sogno di ogni danzatore classico. In breve tempo il suo nome è diventato famosissimo, grazie anche ai ruoli in cui ha mostrato eleganza e carisma, da Romeo e Siegfried, sino ad Albrechet e Basilio.

Le sue esibizioni sono leggendarie e ha un repertorio piuttosto vasto con opere come Don Chisciotte, Giselle, Il lago dei cigni e La bella addormentata.

L’amore per Nicoletta Manni

Non solo talento, anche la vita sentimentale di Timofej è piuttosto chiacchierata. Da tempo infatti il ballerino è legato a Nicoletta Manni, la prima ballerina della Scala, una storia d’amore romantica che li ha resi una delle coppie più ammirate e seguite nel mondo della danza.

Il primo incontro risale al 2012 al teatro Manzoni per il premio Mab, poi un sentimento cresciuto fra prove ed esibizioni sul palco. “Abbiamo iniziato a ballare insieme in Cello Suites, poi in Giselle – ha raccontato lui -. Ancora, siamo stati in coppia in La Bella addormentata, Il lago dei cigni, Romeo e Giulietta. Ci siamo conosciuti meglio e…”.

“Mi ha corteggiato lui – ha svelato lei -. All’inizio non capivo, l’amore non era nei miei orizzonti. Poi gli amici mi hanno detto: svegliati! Timofej ha insistito per mesi, non mollava”.

Complici in scena e nella quotidianità, Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni hanno realizzato diversi progetti insieme e hanno preso parte anche allo show di Roberto Bolle dove l’intesa fra i due non è passata inosservata.

Proprio nel 2022, al termine del Bolle and Friends all’Arena di Verona, Timofej si è inginocchiato per chiedere la mano della sua Nicoletta. Un momento emozionante, coronato dalle nozze l’anno successivo, celebrate a Galatina, Lecce, proprio nella città d’origine della ballerina. Il testimone di nozze non poteva che essere Roberto Bolle.