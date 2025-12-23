La magia de Il lago dei cigni al Teatro alla Scala. Frédéric Olivieri: “Da Nureyev ho imparato tanto”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Disciplina, determinazione, capacità creativa, genialità artistica: questi sono gli ingrediente con cui Rudolf Nureyev ha impresso una svolta nel balletto. Dopo di lui la danza classica non è stata più la stessa. Così ci ha raccontato Frédéric Olivieri, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, che lavorato per diverso tempo con Nureyev. Fu lui a nominarlo nel 1981 solista del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi.

Abbiamo incontrato Frédéric Olivieri in occasione della presentazione de Il sogno bianco – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala.

Frédéric Olivieri ci parla di Rudolf Nureyev

In che modo Nureyev ha cambiato per sempre il balletto?

Con la sua determinazione, oltre che con il suo talento. Faccio un esempio. Quando la compagnia andava in tournée, appena scesi dall’aereo si andava in albergo, ma lui no. Andava in teatro a fare una lezione. Lui, il direttore. E dopo due giorni tutti i solisti e i ballerini andavano con lui. Questa è una lezione di determinazione e nonostante la stanchezza noi eravamo sempre con lui. Ho imparato tanto. Può essere un modo un po’ estremo di vivere la danza, ma dà un senso di altissima responsabilità del lavoro. Nureyev era molto disciplinato e aveva un modo suo di vivere la passione per la danza, un modo molto, molto esigente.

Il sogno bianco con Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

La magia delle coreografie di Nureyev viene fatta rivivere ne Il sogno bianco – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala.

A 150 anni dalla composizione della celebre partitura di Pëtr Il’ič Čajkovskij, il documentario apre un varco dietro le quinte del capolavoro proprio nella storica versione coreografica di Rudolf Nureyev, tornata in scena nella stagione 2024-2025 del Teatro alla Scala.

Protagonisti l’Étoile Nicoletta Manni, nel doppio ruolo di Odette/Odile, e il primo ballerino Timofej Andrijashenko nel ruolo del principe Siegfried – suo partner sulla scena e nella vita. Sono loro, insieme al direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Frédéric Olivieri, ad accompagnare lo spettatore là dove tutto prende forma.

Il documentario, prodotto da Sky TG24 in collaborazione con il Teatro alla Scala, non è un semplice racconto de Il lago dei cigni, ma ha la capacità di portare lo spettatore nel cuore della macchina teatrale, svelando anche il sacrificio, la fatica e l’impegno che i ballerini mettono per realizzare sul palco quel sogno che viene richiamato dal titolo.

Ma a rendere il balletto un’opera d’arte unica, non ci sono solo i danzatori. Il documentario nasce infatti dall’idea di mostrare tutto quello che accade dietro le quinte di uno spettacolo. Sky TG24 ha seguito la preparazione del balletto vivendo insieme ai protagonisti e al corpo di ballo tutte le varie fasi: dai primi giorni in sala con i maître de ballet alle prove di scena fino alla sera della Prima rappresentazione.

Un viaggio nel backstage costruito in presa diretta per raccontare la magia, il talento ma anche il sudore, la fatica, le difficoltà e tutti i segreti dell’arte della danza. E per scoprire il lavoro tanto prezioso di tutte le maestranze, dai pianisti accompagnatori alle sarte, dai truccatori ai direttori di scena.

Insieme ai due straordinari danzatori, capaci di raccontarsi con grande verità, il regista Flavio Maspes segue Chiara Ribichini alla scoperta della squadra di professionisti del Teatro alla Scala di Milano impegnati nella messa in scena del balletto creato su una musica che ha segnato un’era.

Così, passo dopo passo, si svelano anche gli aspetti psicologici dei personaggi che tanto caratterizzano la versione creata da Rudolf Nureyev. “Siegfried è un uomo fuori dal comune a cui accadono cose fuori dal comune” spiegava Nureyev. E questa storia così irreale di amore, incantesimi, inganni e tradimenti riesce ancora oggi a trascinare tutti in un finale di commozione. E a far riflettere sulle tante sfumature che possono nascondersi tra il bianco e il nero, tra il bene e il male.

Il sogno bianco, dove e quando vedere il documentario

Il sogno bianco – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala va in onda in esclusiva su Sky TG24 il 25 dicembre alle21:00 e su Sky Arte il 27 dicembre alle 20:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand (disponibile anche su La Scala TV).