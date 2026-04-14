I Cesaroni, la frecciata di Micol Olivieri fa arrabbiare i fan

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Micol Olivieri

La sua frecciata social non è passata inosservata e ha fatto discutere (e arrabbiare) i fan più affezionati de I Cesaroni. Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno della serie, Micol Olivieri – iconico volto di Alice – ha scelto di pubblicare un video che molti hanno letto come una presa di distanza netta dal passato.

Nel filmato, si vede l’ormai ex attrice che balla con i figli sulle note di Michael Jackson. Un momento leggero, familiare, che però cambia tono con la didascalia: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”. Parole che, nel pieno del debutto della nuova stagione, sono suonate a molti come una vera e propria provocazione.

Micol Olivieri, la frecciata che divide i fan dei Cesaroni

Il messaggio è piuttosto chiaro. Micol Olivieri ha provato a rivendicare il proprio percorso lontano dalla fiction che l’ha resa famosa. “Tutto quello che ho fatto dopo I Cesaroni? Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero”, ha scritto, mettendo al centro una vita costruita fuori dai riflettori.

Una relazione lunga tredici anni con il calciatore Christian Massella, due figli, una crescita personale che non passa più dalla televisione. È questa la narrazione che l’influencer ha scelto di condividere, proprio mentre il mondo Cesaroni torna sotto i riflettori.

Il tempismo, per molti, non è casuale. E infatti sui social non sono mancati commenti critici, tra chi ha interpretato il post come una forma di distacco polemico e chi, invece, lo ha letto come una semplice affermazione di indipendenza.

“Tu sei conosciuta grazie ai Cesaroni, dovresti solo ringraziare a vita”, ha replicato un utente sotto il post. Un altro ha rincarato la dose: “Sembra quasi che tu stia rosicando… avresti potuto fare un semplice augurio al cast invece di questo video inutile”.

C’è anche chi le ha ricordato che, nonostante la sua nuova vita da imprenditrice digitale, per il pubblico resterà sempre Alice: “I fan amano i personaggi e per noi sarai sempre lei, non capisco perché rinnegare così quel periodo”. Una polemica alla quale, per il momento, la Olivieri ha preferito non replicare.

Perché Alice non c’è nella nuova stagione dei Cesaroni

Anche se Micol Olivieri non lavora più come attrice, c’è da precisare che il ritorno della sua Alice non era previsto nella nuova stagione de I Cesaroni. La diretta interessata lo aveva fatto sapere all’indomani dell’annuncio dell’inizio delle riprese.

“Non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie de I Cesaroni, – aveva precisato – cosa sia successo con gli altri attori non lo so e non riguarda me. Ognuno avrà fatto le sue valutazioni e non credo che lo abbia fatto disprezzando la serie o ciò che ha regalato a tutto il cast. Nella vita si fanno delle scelte in base ai propri progetti, come è giusto che sia. Oggi mi occupo di altro e sono appagata così, rimane un bellissimo ricordo e così resterà per sempre”.

In passato Micol non aveva nascosto anche le difficoltà dell’essere una bambina attrice: ha iniziato a lavorare già a otto anni, raggiungendo la popolarità poco più che adolescente proprio con I Cesaroni.

Un successo importante ma accompagnato da ritmi di lavoro intensi: “Si girava per nove mesi l’anno, spesso anche con la febbre e oltre gli orari consentiti”, aveva raccontato in un podcast, sottolineando come quell’impegno abbia inciso sulla sua crescita personale, privandola di una parte della spensieratezza tipica dell’infanzia.

Col tempo ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo, descritto come distante dalla propria sensibilità: “Non era casa mia”, aveva spiegato, parlando di un ambiente percepito come difficile, segnato da pressioni e fragilità.

Pur mantenendo uno sguardo critico su quell’esperienza, la Olivieri aveva precisato: “Sono sempre stata grata ai Cesaroni. Mi hanno formata e hanno fatto parte della mia vita per anni”.