IPA Micol Olivieri

Mentre procedono a ritmo spedito le riprese della nuova stagione de I Cesaroni, scoppia la polemica tra gli attori protagonisti di una delle fiction Mediaset più amate e seguite. Al centro di tutto alcune dichiarazioni al vetriolo di Claudio Amendola, presente fin dalla prima puntata nei panni di Giulio Cesaroni, che hanno scatenato la reazione di alcune colleghe tra cui la giovane Micol Olivieri.

I Cesaroni, Micol Olivieri replica a Claudio Amendola

Micol Olivieri, diventata nota da ragazzina grazie al ruolo di Alice ne I Cesaroni, ha deciso di rispondere a tono alle affermazioni di Claudio Amendola pronunciate sul palco dell’Italian Global Series Festival.

“Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo”, ha detto l’artista romano durante il panel su I Cesaroni-Il ritorno. Parole che a quanto pare hanno infastidito Micol, che ha replicato per le rime via Instagram.

“Non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie de I Cesaroni, – ha precisato la Olivieri – cosa sia successo con gli altri attori non lo so e non riguarda me. Ognuno avrà fatto le sue valutazioni e non credo che lo abbia fatto disprezzando la serie o ciò che ha regalato a tutto il cast. Nella vita si fanno delle scelte in base ai propri progetti, come è giusto che sia. Oggi mi occupo di altro e sono appagata così, rimane un bellissimo ricordo e così resterà per sempre”.

Dopo il grande successo raggiunto con I Cesaroni Micol Olivieri ha abbandonato la recitazione per dedicarsi ad altro. In primis alla sua famiglia – poco più che ventenne ha avuto la figlia Aria – e poi al suo lavoro da influencer, che le regala grandi soddisfazioni.

“Preferisco fare l’influencer. Lavorando come attrice tv, a meno che non si abbia un contratto con la rete, si guadagna molto meno”, ha ammesso in passato.

La replica degli altri attori de I Cesaroni

Anche Elena Sofia Ricci ha replicato via social al duro sfogo di Claudio Amendola. “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti ti rispetta“. Parole che molti fan hanno interpretato come una frecciatina al collega.

Nessun commento, invece, da parte di Enzo Tortora e Alessandra Mastronardi. Quest’ultima in una recente intervista a Verissimo non ha esitato a definire I Cesaroni la sua “università” ma ha ribadito che non tornerà più ad indossare i panni di Eva per una scelta prettamente artistica.

Il personaggio di Eva, diventato cult tra i fan per la tormentata storia con Marco (Matteo Branciamore), è un capitolo chiuso per la Mastronardi. Non per disprezzo, ma solo ed esclusivamente per rispetto di una crescita artistica e personale.

Il disincanto, ha spiegato Alessandra, convive oggi con una forma più matura di meraviglia: “Non sono più quella ragazza, ma ho ancora la magia di allora. Solo, so meglio dove voglio andare”.

Le riprese della nuova stagione de I Cesaroni termineranno il prossimo agosto: possibile dunque che venga trasmessa già a partire dal prossimo autunno o nei primi mesi del 2026.