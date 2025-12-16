Roberto Bolle svela perché non è mai stato ospite da Maria De Filippi ad Amici

IPA Roberto Bolle

Ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del tempo, sono stati ospiti tantissimi grandi delle arti, dello spettacolo, del cinema, della musica, del ballo. C’è un nome, però, che al momento non è stato presente in studio: Roberto Bolle. Per quale motivo? No, nessuna scelta di non apparire all’interno del talent condotto da Maria, ma pura casualità, come ha spiegato lo stesso Bolle ad Alessandro Cattelan nella puntata del podcast Supernova.

Perché Roberto Bolle non è mai stato ospite da Amici di Maria De Filippi

“Maria ti ha chiesto di andare, oppure non si permette nemmeno? Cioè, che sei a un livello talmente alto e quindi nemmeno ti hanno contattato”, questa la domanda, mossa da una pura curiosità, di Alessandro Cattelan a Roberto Bolle. Nella Scuola di Amici tanti ballerini sono stati invitati a giudicare gli allievi, come Eleonora Abbagnato in una delle scorse puntate. Perché, quindi, il primo ballerino nella storia a essere diventato Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York contemporaneamente non è mai stato nel programma?

“No, devo dire la verità, mi è stato anche chiesto di andare. Non come cast o professore, come ospite. Ancora non ci sono stato principalmente perché ho sempre fatto il programma su Rai1 ed è sempre capitato in quel periodo, ad esempio ad aprile per la Giornata della Danza. In generale Amici è sempre stato un po’ in conflitto con quello che facevo e con i miei vari impegni. Però devo dire che è una trasmissione che ha aiutato molto a cambiare la percezione della danza in Italia. Per quanto mi riguarda posso dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Vedere ballerini uguali ai cantanti e altri performer, ha aiutato tanto a sdoganare quelli che sono dei pregiudizi nei confronti del mondo della danza”.

Cosa pensa Roberto Bolle di Amici

Anche se non è mai stato fisicamente ospite nel programma, in realtà Roberto Bolle è apparso più volte in video, come nel 2022, durante la finale di Amici, dove aveva proposto un lavoro a Michele Esposito. Nel 2024 è toccato invece ad Alessia Pecchia ricevere una proposta di lavoro proprio da Bolle, per la serata finale di On Dance. Quindi, c’è un legame, anche se minimo, con il programma.

Non è la prima volta, quindi, che Bolle collabora o parla di Amici, sostenendo pienamente l’obiettivo e lo scopo del programma: “Credo che i talent facciano bene alla danza, hanno il merito di allargarne il pubblico. L’importante è farli bene: apprezzo quando vedo talenti all’opera, quando mostrano bella danza. Meno quando si scade in battibecchi o nelle polemiche… e non mi piace quando gli allievi attaccano i maestri, arrivando a insultarli: è diseducativo”. Amici è uno dei programmi più di successo in onda su Canale5, prodotto da Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Negli anni è stato una fucina di talenti: per la danza, basti pensare alla carriera di Giuseppe Giofrè, che balla da tempo con Jennifer Lopez.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!