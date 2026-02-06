Roberto Bolle tedoforo: “Un’esperienza molto emozionante. Per me è stato un orgoglio”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Roberto Bolle è stato tra i tedofori d’eccezione delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026. “Per me è stato un grande orgoglio portare la Torcia per i valori che rappresenta. È stato bellissimo iniziare davanti alla Scala, il mio teatro, la mia casa”.

Roberto Bolle, l’emozione di portare la Torcia olimpica

Queste sono le parole con cui Roberto Bolle racconta l’esperienza unica di essere tedoforo ai Giochi olimpici invernali che si aprono ufficialmente venerdì 6 febbraio con una grande cerimonia, preceduta dal passaggio della Torcia olimpica per le strade di Milano.

Proprio davanti al Teatro alla Scala, Roberto Bolle ha ricevuto la Torcia percorrendo le vie del centro tra una folla gremita ed entusiasta. “Mi ha molto emozionato passare davanti alla folla con la Torcia accesa e vedere come tutte le persone fossero entusiaste e che riconoscono nella Torcia dei valori. E anche l’entusiasmo che c’è in tutte le persone che lavorano per Milano – Cortina”.

Il grande ballerino condivide la passione e il sentimento di gratitudine dei volontari e di chi è impegnato nella realizzazione dei Giochi olimpici.

Per Bolle è stato un grandissimo onore portare la Torcia perché rappresenta la passione, la dedizione, il sacrificio, “tutto quello che c’è dentro e dietro i valori sportivi. È anche un simbolo di pace e di unione. E in questo momento è molto importante, perché è un mondo che ha bisogno di questi valori: pace, armonia, dialogo, rapporto tra i popoli”.

Entusiasmo e gioia sono le parole che descrivono al meglio questo momento. “Ho sentito forte la gioia di essere una piccola parte, una particella di questo spirito olimpico che è meraviglioso per i valori che rappresenta”, ha dichiarato Bolle, uno spirito – quello olimpico – che invade Milano, l’Italia e il mondo interno.

Roberto Bolle, brand ambassador di Intesa Sanpaolo è partito dal Teatro alla Scala, proseguendo per via Manzoni, per poi affidare la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpolo. Oltre 280 persone del Gruppo hanno partecipato al viaggio della Fiamma, tra top manager e collaboratori, rendendo protagonisti i valori di inclusione, sostenibilità e solidarietà, al centro dell’impegno quotidiano di Intesa Sanpaolo.

Roberto Bolle e la mostra La strada per Cortina

Al termine della staffetta, Roberto Bolle ha visitato, presso le Gallerie d’Italia, Casa Intesa San Paolo e la mostra La strada per Cortina. L’esposizione valorizza gli scatti dell’Agenzia Publifoto realizzati durante le prime Olimpiadi invernali italiane (Cortina, 1956) e fa parte del programma “Olimpiade Culturale” di Milano Cortina 2026.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp