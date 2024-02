Roberto Bolle, chi veste il ballerino a Sanremo 2024

Fonte: IPA Roberto Bolle

Chi veste Roberto Bolle in occasione della finale di Sanremo 2024? La domanda non è scontata. Il ballerino, pluripremiato ballerino del teatro Alla Scala di Milano è contraddistinto da uno stile sempre curato e impeccabile. La sua figura longilinea e atletica spicca spesso durante gli eventi pubblici per la scelta accurata dei completi che indossa. Sul palco dell’Ariston, alla competizione arrivata alla quinta edizione sotto l’egida di Amadeus, abbiamo visto esempi di look notevoli. Giusto o sbagliato che sia, si sa, Sanremo non è solo musica. Sotto i riflettori c’è tutto: presenza scenica, social, polemiche e anche stile e brand. Scopriamo insieme chi veste l’amato ballerino alla finalissima.

Chi veste Roberto Bolle alla finale di Sanremo 2024

Roberto Bolle, considerato uno dei migliori ballerini al mondo, è un vanto italiano che in molti ci invidiano. I suoi passi hanno fatto scuola, la sua grinta ha da insegnare a tutti noi. Ma anche in fatto di stile la stella del teatro nostrano non ha nulla da invidiare ad altri personaggi in vista. Bello e dal fisico statuario, sa spiccare in ogni situazione, sia che si tratta della Prima del Teatro Alla Scale sia che partecipi come invitato a un impegno televisivo.

Sofisticato, elegante: il suo stile è ben riconoscibile. Anche a Sanremo 2024, dove partecipa come ospite alla finale del Festival, sabato 10 dicembre, non lascia dubbi: sicuramente colpisce gli occhi di chi lo guarda. Vige il mistero sul brand che lo veste (almeno per ora), ma possiamo sicuramente provare ad avanzare ipotesi più che plausibili.

Come dicevamo, infatti, il ballerino ha uno stile ben riconoscibile. Il suo senso del bello e del gusto classico lo porta a prediligere abiti sartoriali che ne valorizzino la figura. Spesso veste Giorgio Armani e Dolce & Gabbana, dai tagli classici e sofisticati. Non sono poche le occasioni in cui a fare la differenza nei suoi look sono stati gli accessori ricercati: gioielli, orologi di lusso e scarpe. Proprio di scarpe possiede una vasta e invidiabile collezione.

Roberto Bolle ospite a Sanremo 2024

Un’edizione scoppiettante e seguitissima quella di Sanremo 2024, che ha confermato l’abilità di Amadeus: è riuscito a portare sul palco artisti giovanissimi, creando un interessante mix con i veterani del Festival. Gli ascolti hanno dato ragione alle sue scelte e sul palco se ne vedono delle belle. Trenta cantanti in gara e spazio anche per gli ospiti. Da John Travolta (la cui partecipazione rimarrà nella storia della tv per la polemica suscitata dall’ormai famoso Ballo del qua qua) a Russell Crowe. Da Marco Mengoni a Teresa Mannino. Il direttore artistico, giunto (forse) alla sua ultima conduzione, ha fatto centro nel cuore e nelle case degli italiani con una ventata di ritmo e simpatia. L’ultimo ospite dell’edizione è, appunto, Roberto Bolle. L’étoile e, occasionalmente, anche conduttore, si esibisce all’Ariston in un momento che già si preannuncia magico.