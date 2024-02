Fonte: Getty Images Loredana Bertè anticonformista, Amadeus punta sui glitter: look della finale di Sanremo 2024

Siamo alle battute finali: un’edizione da record per Amadeus, al suo quinto Festival consecutivo. Le pagelle della finale di Sanremo 2024 del 10 febbraio: apre Amadeus, con al suo fianco il co-conduttore Fiorello. Un tuffo nel passato, si chiude un cerchio. Hanno iniziato e finito insieme, rendendo ancor più iconica la kermesse, più giovanile, vicina all’attualità, ai temi più importanti. Ben poche le cadute di stile, tanti i picchi di genialità. La serata si apre con l’Inno di Mameli e con un lungo applauso al conduttore: “Sanremo si ama”.

Il savoir-faire di Amadeus per i fischi all’Ariston dopo la classifica provvisoria: voto 10 (per la pazienza)

Non è facile gestire il pubblico, ed è il motivo per cui essere conduttori è un lavoro per pochi: Sanremo 2024 non è privo di pareri contrastanti. Tutt’altro. Dopo la serata delle cover, abbiamo assistito a un episodio indubbiamente da condannare, per la vittoria di Geolier. Si è ripresentata quasi la medesima situazione: una volta svelata la classifica provvisoria, il primo posto dell’artista campano ha sollevato un enorme boato di disapprovazione in platea. Amadeus ha invitato al rispetto: verso l’artista, la persona, un giovane di 23 anni. Ci uniamo al suo invito: ci sono vinti e vincitori, dopotutto.

Fiorello si prende il palco dell’Ariston con il corpo di ballo “illuminato”: voto 10+

“Lui è unico, incredibile, quello che state per vedere passerà alla storia di Sanremo. È il nostro amico, Rosario Tindaro Fiorello, che io normalmente chiamo Ciuri”. Con queste parole Amadeus ha presentato l’ingresso del suo “co-co”. Un’esibizione da 10 e lode, con corpo di ballo “hi-tech”, che fa dimenticare la gag con John Travolta e mostra il talento e la genialità dello showman, che nella conferenza stampa del 10 febbraio 2024 ha ribadito di essere fiero di provenire dai “villaggi turistici”, dove ha avuto modo di imparare molto. Ciuri è una garanzia, ed è pronto a chiudere il cerchio insieme ad “Ama”.

Tananai torna a Sanremo ed emoziona con Tango. Voto: 8

Sono molto lontani i tempi di Sesso Occasionale: a Sanremo 2022 è stato uno dei più criticati dal punto di vista musicale. Cosa è cambiato? Tananai non si è demoralizzato, ci ha scherzato su, ha scelto di puntare sull’ironia e si è messo a studiare. E così, quando è tornato con Tango sul palco di Sanremo 2023, si è riscattato. Definitivamente. A Sanremo 2024 ha accolto l’applauso della platea, l’incoraggiamento di Amadeus e tutto l’amore e l’affetto del pubblico, che su X scrive: “Un anno dopo, stesso effetto”. Ed è proprio così. Bravo, Tananai: esempio di chi non si arrende e ci crede.

Il Boléro di Roberto Bolle, Sanremo ai piedi del ballerino. Voto da emozioni

Non lo abbiamo mai visto in televisione. Una primissima assoluta, a Sanremo. E siamo tutte innamorate di lui, di Roberto Bolle, tra i ballerini più famosi al mondo. Un suo passo di danza rapisce, cattura: l’esibizione sul palco dell’Ariston di uno dei brani più iconici della danza del Novecento ha lasciato senza fiato. Platea ai suoi piedi, affascinata dalla delicatezza di un corpo marmoreo, eppure leggiadro. “Si fa nei grandi teatri, ma non in televisione”. Statuario, a 48 anni.