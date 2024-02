Fonte: Getty Images Lorella Cuccarini a Sanremo 2024

La quarta serata di Sanremo 2024 si apre in maniera insolita. Fiorello fa irruzione sul palco del Teatro Ariston con un bomber nero e incappucciato per chiedere di poter usare il bagno. Amadeus, più divertito che spiazzato, lo introduce per la finale che prevediamo lunghissima, visti i tempi noti del mattatore siciliano, ma la serata delle cover inizia con un volto a noi noto: il Principe Alberto di Monaco, che assiste allo spettacolo da uno dei palchetti.

Annalisa e La Rappresentante di Lista in Sweet Dreams: voto 10

È il caso di dirlo: finalmente sentiamo la voce di Annalisa. Il brano glielo permette, nonostante l’interpretazione di Annie Lennox di Sweet Dreams fosse decisamente più introspettiva, ma stasera è una vera gara di talento. Ad accompagnarla c’è La rappresentante di lista, protagonista dei passati Sanremo con brani tormentone come Ciao ciao, e non ce n’è per nessuno. Possiamo dirlo? Forse la scelta del brano internazionale fa perdere qualche punto all’emozione ma non si può non rimanere affascinati da un’esibizione come questa. “Quanto talento”, direbbe Stevie Wonder, abituato a cantare e ad ascoltare. È il suo momento e vuole vincere. Annalisa c’è.

Ai piedi di Gianna Nannini, il medley con Rose Villain: senza voto

Non possiamo dare un voto a Gianna Nannini, non sarebbe proprio giusto. Con Rose Villain ha dato il meglio di sé e, quando c’è un Big sul palco, si sente. L’idea di accompagnare una giovanissima, poi, è meravigliosa. Proprio com’è stata bella l’interpretazione di Meravigliosa Creatura, uno dei brani più belli del repertorio della rocker senese. L’Ariston si accende e gli smartphone ondeggiano, tutti per loro che sul palco arrivano senza nessun effetto speciale. Sei nell’anima è tutta di Gianna, ne concede solo una parte e finiscono insieme. La serata delle cover è entrata nel vivo.

Emozioni con Roberto Vecchioni e Alfa: voto 10+

Un grande regalo per gli amanti della canzone d’autore: Sanremo 2024 ospita Roberto Vecchioni, che duetta con Alfa in Sogna, ragazzo, sogna. Un brano difficile da interpretare che il Professore aveva dedicato ai suoi alunni quando ha lasciato la cattedra per andare in pensione, e che oggi canta con tutto il cuore sul palco dell’Ariston. E ci fa capire quanto sia importante il valore delle parole per questa generazione così piegata dalla fragilità, dalle incertezze sul futuro e la mancanza di riferimenti. L’orchestra ha reso tutto più magico, insieme alle barre scritte da Alfa che ha cantato tutte d’un fiato. Le parole di questa canzone sono eterne. Amadeus emozionatissimo abbraccia stretto il Prof, che stasera canta con il grande dolore nel cuore per la perdita di suo figlio Arrigo.

Entra Lorella Cuccarini, Fiorello fa Manuel Franjo: voto 9

Fiorello ci piace, è brillante ma la sua onnipresenza – quest’anno – è stata rischiosa. Non è il caso del momento studiato con Lorella Cuccarini, per la quale ha interpretato il suo ballerino anni ’80 Manuel Franjo. Per lei, invece, non abbiamo più parole. Artista di levatura enorme, abituata alla tv di un’altra epoca, ha portato sul palco una ventata di freschezza e di arte, riproponendo i suoi brani iconici. Non poteva mancare La notte vola, che Amadeus ha preteso nonostante lei fosse contraria, e il risultato è assicurato. Come non amarla? Con lei si fa centro ed è una garanzia di ottima riuscita. Per la serata delle cover, non poteva essere scelta una co-conduttrice migliore.

