Fonte: IPA La cantante Angelina Mango

L’omaggio di Angelina Mango a suo padre, il grande Pino Mango, promette d’essere il momento più commovente della serata delle cover del Festival di Sanremo 2024. La giovanissima artista ha deciso di ricordare il genitore prematuramente scomparso, cantando uno dei due brani iconici: La Rondine.

Angelina ricorda papà Mango

Appuntamento fissato per venerdì 9 febbraio 2024, quando per la prima volta in pubblico Angelina Mango canterà La Rondine. Un sentito omaggio alla memoria e all’arte di suo padre, Pino Mango, scomparso all’età di 60 anni.

La partecipazione della giovane cantante al Festival di Sanremo non poteva giungere in un momento migliore. Sta infatti trovando la propria strada, con uno spazio sempre maggiore in classifica. Non è mai facile venir fuori da un talent come Amici, ritrovandosi di colpo senza il sostegno della produzione.

Il pubblico tende a dimenticare in fretta quelli che fino al giorno prima erano dei beniamini. Lei si è però presa il suo tempo per maturare e trovare la giusta via. L’attende ora una grande sfida, nella quale dimostrerà la sua maturità artistica. Di coraggio ne ha, questo evidente. In caso contrario non si sarebbe mai posta nella condizione di scatenare un ovvio confronto con suo padre.

Se infatti la maggior parte dei commenti saranno di apprezzamento, considerando il dolce momento, è prevedibile un’ondata d’odio social. Al tempo del lancio di quel brano, ormai storico, la piccola Angelina aveva poco più di un anno. Il pubblico è particolarmente affezionato a questa canzone e lei la riproporrà a suo modo, accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma.

Un video per il padre

L’annuncio da parte di Angelina Mango è giunto via social con un video tenerissimo. Pochi minuti dopo la comunicazione ufficiale da parte di Amadeus, in diretta a Viva Radio 2, l’artista ha pubblicato filmato privato. Un ricordo passato che la vede bambina, sul divano di casa, mentre dice: “La rondine è volata. Rondine? Dove sei rondine? Sei volata o sei qui?”.

Ha scelto di condividere un ricordo caro e lo stesso farà all’Ariston. Metterà a nudo le proprie emozioni, ricevendo in cambio l’abbraccio di un applauso.

Sanremo 2024: serata duetti

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è dedicata ai duetti e alle cover. I cantanti in gara hanno avuto, come di consueto ormai, la chance di scegliere brani e partner d’eccezione. Singoli usciti rigorosamente entro il 31 dicembre 2023, tanto italiano quanto internazionali.

In questa sorta di mini gara a sé, il Televoto avrà un impatto del 34%, mentre Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, così come la Giuria delle Radio, avranno rispettivamente il 33%. Di seguito riportiamo tutti i duetti annunciati dal direttore artistico: