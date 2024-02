Fonte: IPA Angelina Mango

Angelina Mango cade sulle scale dell’Ariston, proprio davanti all’orchestra. Succede alla fine dell’esibizione della cantante in gara a Sanremo 2024. Presa dall’energia della sua stessa canzone, La noia, Angelina è inciampata nello strascico del vestito e ha mancato l’ultimo gradino… Proprio sulle ultime note. Peccato, sì, ma è stato il momento perfetto per la cantante per mostrarci, involontariamente, un’altra sfaccettatura del suo carattere. Angelina si è infatti girata verso il pubblico sorridente e sinceramente divertita.

“Ci ha fatto prendere uno spavento”, ha detto Amadeus avvicinandosi con Rosario Fiorello al seguito. Angelina si è alzata e ha salutato il pubblico, ringraziandolo. Il suo è stato un Sanremo strepitoso.

Angelina Mango, la caduta sul palco e la standing ovation

Angelina Mango arriva in finale come un tornado. La sua energia nei giorni del Festival ci ha contagiato, e, esibizione dopo esibizione, ha saputo mostrarci la potenza della sua voce, la bellezza del suo timbro e la profondità delle sue emozioni. Vivido in noi è ancora il ricordo della serata dei duetti di venerdì 10 febbraio. La cantante ha portato sul palco un pezzo del padre, La Rondine, e ha emozionato. Sfidiamo chiunque a dire il contrario. Una reinterpretazione formidabile e toccante.

Alla serata della finale Angelina si è presentata dunque carica, consapevole di voler dare tutto e consacrare l’esperienza a Sanremo. 17° artista ad esibirsi porta sul palco la sua canzone, La noia. Poco prima di concludere la performance cade sul palco inciampando nel vestito. L’emozione le ha giocato un brutto scherzo? O forse è stata la troppa energia? Poco importa: è stato belle vedere il suo sorriso una volta rialzatasi. Si è scusata più volte con il pubblico e con Amadeus e Fiorello che sono accorsi a soccorrerla. Ma la verità è che il pubblico ha colto l’occasione per sostenerla e dimostrarle tutto il suo sostegno. Nel Teatro Ariston si è diffuso un potentissimo applauso, una standing ovation meritatissima.

Amadeus e Fiorello l’hanno raggiunta subito: “Ti sei fatta male? Che spavento” ha commentato il conduttore e direttore artistico della kermesse. “Scusatemi” ha aggiunto l’artista. “Non mi sono fatta nulla”, ha subito detto per rassicurare tutti i presenti e il pubblico da casa. Immancabile il commento di Rosario Fiorello: “È incredibile. Cadono e non si fanno niente. Noi per una cosa così avremmo trascorso 3 mesi in ospedale. Si è rialzata subito”.

Sanremo 2024, la dedica di Angelina è un dono all’Ariston

“Mi avete regalato la settimana più bella di sempre“, ha detto Angelina Mango dopo essersi rialzata dalla caduta sugli scalini dell’Ariston. “Grazie all’orchestra, a voi, i tecnici, e a tutto questa organizzazione. Un applauso a Amadeus e Fiorello, alla mia famiglia. Grazie a tutti e scusate ancora”. Ha poi scherzato: “Ora vado via piano piano”.

In aggiornamento