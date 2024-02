Fonte: IPA Rosario Fiorello

Rosario Fiorello è una presenza costante al fianco di Amadeus sul palco di Sanremo. Ma se nelle prime serate del Festival si è limitato a qualche simpatica incursione tra una canzone e l’altra, per il gran finale della kermesse sarà invece chiamato a vestire i panni di co-conduttore. Un ruolo importante che richiede, oltre a professionalità e talento, un look adatto alle grandi occasioni. E Fiorello non si è certo fatto trovare impreparato: a vestirlo sarà infatti una delle più grandi firme della moda italiana, Giorgio Armani.

Chi veste Fiorello a Sanremo 2024

C’è grande attesa per la finale di Sanremo 2024: dopo quattro serate all’insegna della grande musica e dell’intrattenimento, stasera si scoprirà finalmente il nome del vincitore della kermesse. E, per l’occasione, Amadeus ha voluto accanto a sé sul palco il grande amico Fiorello, promosso a ruolo di co-conduttore. Un attestato di stima e riconoscimento per il comico siciliano, pronto a lasciare il segno sul palco dell’Ariston non solo con la sua proverbiale ironia, ma anche con lo stile minimal e raffinato che da sempre contraddistingue i suoi look.

A vestirlo per l’occasione sarà infatti Giorgio Armani, che aveva curato i suoi outfit anche nelle precedenti serate ed edizioni del Festival. Lecito attendersi, quindi, completi sartoriali dal taglio classico e minimal. Ma non è escluso che Fiorello possa decidere di stupire con dettagli o accessori originali, decisamente in linea con la sua personalità istrionica ed irriverente.

Insomma, alla gara musicale se ne aggiunge una di stile (tutta al maschile) tra i due conduttori: Amadeus, ancora una volta, sfoggerà infatti le creazioni di Gai Mattiolo, puntando su giacche scintillanti e pantaloni scuri.

Sanremo al Festival di Sanremo 2024

Fiorello è stata una presenza costante nel Festival di Sanremo 2024. Finora, aveva tuttavia limitato la sua presenza a simpatici siparietti sul palco ed interventi fuori dall’Ariston, diventati comunque già cult. Nella serata inaugurale, ad esempio, aveva citato Chiara Ferragni all’Aristonello: “Ama, pensati libero… È l’ultimo” recitava uno striscione posizionato sul green carpet della kermesse.

All’insegna dell’ironia anche la sua incursione durante il medley di Lorella Cuccarini, scelto dalla conduttrice per il suo ingresso nella quarta serata all’Ariston. Alle sue spalle, Fiorello è apparso con lunga e folta parrucca nera in versione Manuel Franjo, il ballerino venezuelano partner della showgirl. Ma, soprattutto, è stato lui a coinvolgere John Travolta nella criticatissima ‘qua qua dance’ durante la seconda serata del Festival. Una gag finita al centro delle polemiche che, in un certo senso, lo stesso ‘Ciuri’ ha poi ammesso non esser stata all’altezza della cornice che l’ha ospitata.

“Devo dirlo, prima ho fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana Sì, abbiamo fatto una gag terrificante. Tu Amadeus non lo sai perché non ci sei, eri impegnato a dire ‘codice 01’. E mentre tu fai ‘codice 01’ gli insulti me li becco io. Perché tu stai lì sul palco e io mi prendo le offese” ha spiegato il comico siciliano a Viva Rai2… Viva Sanremo. Un parziale mea culpa che rende onore a Fiorello, irriverente e cinico, ma allo stesso tempo incredibilmente lucido ed autoironico. Anche a Sanremo.