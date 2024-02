Fonte: Getty Images Amadeus e Marco Mengoni protagonisti di stile nella prima serata di Sanremo 2024

Una mano tesa a sinistra, una a destra e lo spettacolo di Sanremo 2024 entra nel vivo. Fiorello ha inaugurato la sua settimana in Riviera con un ingresso trionfale all’Aristonello per il quale gli è pure servita Chiara Ferragni, che ha riportato alla kermesse, un anno dopo, utilizzando del claim presente nel suo abito manifesto che è ormai diventato iconico. “Pensati libera”, diceva e – ora – quest’invito è tutto per Amadeus. “Ama, pensati libero… È l’ultimo”, gli dice il suo Ciuri, che ha persino infranto il patto di non entrare all’Ariston irrompendo sul palco come una furia. Intanto, Chiara Ferragni era all’ascolto e ha risposto al suo sfottò in una story di Instagram.

Fiorello cita Chiara Ferragni a Sanremo, la sua risposta

È passato un anno da Pensati libera e Fiorello se lo ricorda bene. Anche lui era lì, con la versione notturna di Viva Rai2! e – per un anno – quelle parole sono rimaste sotto gli occhi di tutti. Oggi a doversi pensare libero è Amadeus, che pare abbia deciso di chiudere il suo lungo corso con il Festival di Sanremo. Quale modo migliore, quindi, per ricordargli che questa è la sua ultima edizione?

“Ama, pensati libero… È l’ultimo”, si legge nello striscione lungo quanto il green carpet che hanno calcato i 30 artisti in gara, tanto grande da attirare l’attenzione di Chiara Ferragni che ha subito risposto sulle sue stories di Instagram. L’imprenditrice digitale ha ripreso il momento con uno scatto e ha commentato con l’emoji di due cuori e una risata al centro. Si avverte un velo di nostalgia per quella che è stata la sua prima volta da conduttrice sul palco, ma talvolta la vita prende strade che mai ci saremmo immaginati.

Fonte: Ansa

L’incursione sul palco e il patto infranto

Fiorello aveva promesso che ci sarebbe stato ma non sul palco di Sanremo. E invece non è stato così. Il mattatore siciliano ha infatti infranto il patto che aveva stretto con Amadeus e ha fatto irruzione all’Ariston, non solo prendendosi la scena ma sorprendendo il pubblico che non si aspettava di vederlo nuovamente all’interno del Teatro. “Non sono io, è l’Intelligenza artificiale. Mi hanno fatto cretino, anche con l’IA”, ha poi scherzato, ma l’abbraccio con Zlatan Ibrahimovic è stato davvero bello.

3 anni fa erano insieme a co-condurre il Festival, nell’edizione che lui stesso ha definito come la prova più difficile della sua carriera. Non c’era il pubblico ma c’erano loro a supportarsi l’uno con l’altro. E c’era anche Sinisa Mihajlovic, con cui avevano cantato Io vagabondo dei Nomadi. Il pensiero è subito corso a lui, soprattutto quando Zlatan ha sollevato gli occhi al cielo prima di raggiungere sua moglie in prima fila, a fianco a un’emozionatissima Giovanna Civitillo e a suo figlio Josè Alberto.

Il solito Fiorello, verrebbe da dire, ma senza di lui Sanremo è incompleto. Sarà per l’amicizia con Amadeus o per la sua maniera così genuina di fare spettacolo, eppure di lui c’è sempre un estremo bisogno. Perfino al di fuori delle mura dell’Ariston, per un’improvvisata partita di tennis con Marco Mengoni – co-conduttore della prima serata – o per i collegamenti assolutamente improvvisati dall’Aristonello. Il Festival è appena iniziato ma, al solo pensiero che questo potrebbe essere l’ultimo, ci manca già.