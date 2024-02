Una prima serata che non ha deluso le aspettative, quella del Festival di Sanremo 2024: tante conferme, qualche sorpresa e soprattutto immancabili le emozioni per il pubblico

Fonte: Getty Images Amadeus a Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 ha preso il via con una prima serata in pieno stile Amadeus. Se l’inizio è stato affidato alla Fanfara del IV reggimento dei Carabinieri a cavallo posizionati sul green carpet, ad aprire le danze è stato il co-conduttore e super ospite Marco Mengoni, reduce dalla vittoria della scorsa edizione con il brano Due Vite. Tante conferme, altrettante sorprese e una generale voglia di assaporare la musica nell’essenza di ogni artista in gara, pronto a portare un messaggio e un’emozione.

Standing ovation per Marco Mengoni: voto 10

“Manca pochissimo e poi nulla sarà più come prima”. Queste le prime parole affidate a un Marco Mengoni visibilmente emozionato, da solo sul palcoscenico storico del Teatro Ariston e letteralmente travolto da un’ondata di applausi e urla acclamanti da parte di un pubblico che, ammettiamolo, non vedeva l’ora di rivederlo là dove lo aveva lasciato subito dopo la vittoria dello scorso anno.

“Tra un attimo ascolteremo le 30 nuove canzoni che ci cambieranno la vita, almeno per un po’ – ha proseguito -. Qualcuna la ameremo, qualcuna forse non ci piacerà, ci sarà quella che ricorderemo per sempre, quella che senza volerlo impareremo a memoria e forse quella che urleremo ad un concerto. In qualche modo cominceranno a far parte delle nostre giornate e non ne potremo fare più a meno. Vi chiedo una cosa, facciamo una cosa tutti insieme prendiamo un respiro tutti insieme… Che abbia inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo”.

Rivederlo sul palco cantare sulle note di Due Vite è stata una grande emozione e per lui, evidentemente, è stato lo stesso. Non c’è esperienza che tenga, tornare al Festival di Sanremo è un’emozione grande, di quelle che ti fanno tremare le mani e la voce, anche a distanza di mesi e anni. Mengoni non ha mai smesso di emozionarsi ed è proprio questa la sua cifra vincente.

Fonte: IPA

Ma se pensavamo che bastasse questo aspetto “romantico” dell’ugola di Ronciglione per farcelo amare, l’artista ha rincarato la dose con momenti a dir poco esilaranti. Su tutti il recap degli episodi più iconici – e tragicomici – di tutte le edizioni del Festival, dal lancio di spartiti dell’orchestra durante l’edizione condotta da Antonella Clerici fino al bacio dello “scandalo” di Fedez e Rosa Chemical. Mengoni ha baciato Giovanna Civitillo davanti a un Amadeus sconvolto, scatenando un domino di baci in platea, e non abbiamo potuto fare a meno di sorridere di vero cuore.

Amadeus, ineguagliabile padrone di casa: voto 10 e lode

Un grande applauso, il saluto all’orchestra e al Maestro Leonardo De Amicie, un bacio alla sua Giovanna e al figlio José, immancabili in prima fila lì, sotto al palcoscenico. Amadeus ha saputo realizzare ancora una volta una edizione di Sanremo che ha messo d’accordo un po’ tutti, anche chi storce il naso e si dichiara un “non-fan” (ma alla fine, comunque, non può fare a meno di curiosare su Rai 1).

“Sanremo si ama e io amo questo bellissimo pubblico, amo questo storico palco, amo poter dire benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Canzone italiana – ha detto rivolgendosi al pubblico -. Devo dire che in questi cinque anni ho finito gli aggettivi per descrivere la gioia di essere qui, la gioia di dare il via a una gara che è soprattutto una bellissima festa collettiva, un party che dura per cinque giorni”. Siamo solo all’inizio ma già ci piace!

Clara, la più giovane apre il Festival: voto 7

Alla più giovane degli artisti in gara è toccata una bella responsabilità: aprire la scaletta della prima serata del Festival. Mica male per Clara, che ha trionfato a Sanremo Giovani aggiudicandosi di diritto un posto nella gara dei Big. Emozionata sì, ma anche consapevole e orgogliosa di essere lì in quel preciso momento. La cantante nonché attrice di Mare Fuori ha saputo adempiere al suo difficile compito con grazia e forza e con una voce che ha valorizzato la sua canzone Diamanti Grezzi. Sì, merita proprio un bel 7 che certamente è destinato a crescere. Proprio come lei.

Sangiovanni incomprensibile: voto 5

Un po’ sottotono il buon Sangiovanni che, nonostante la giovanissima età, ha già collezionato più di un Festival di Sanremo. Forse per l’emozione che, si sa, può giocare brutti scherzi, ma il pubblico non ha potuto fare a meno di notare il suo biascicare qualche parola al punto da diventare piuttosto complicato seguire il testo della sua canzone, Finiscimi. Sarà per la prossima Sangio, noi crediamo in te.

Fiorella Mannoia, una vera fuoriclasse: voto 10

“Sono fiera di essere qui”, e anche noi potremmo aggiungere. Fiorella Mannoia ha fatto ancora una volta scuola, con un brano accattivante e una voce che sembra congelata nel tempo. Sempre lì, pronta ad ammaliare il pubblico con la genuinità di una artista che ha dato riprova di non smentirsi mai. Mariposa si incastona dentro le orecchie e l’anima, suona a ritmo del cuore e lei, nella sua candida veste bianca luccicante di ricami come una sposina, fa centro. Come sempre, sì. Fiorella è una fuoriclasse.

Fonte: IPA

Ibrahimović ospite a sorpresa: voto 9

“Che ci fai qui?”, “Che ci fai tu qui?”. Ed è subito gag. In maniera del tutto inaspettata – bravissimo Amadeus a non lasciar trapelare alcunché tra la miriade di informazioni e anticipazioni susseguitesi nel corso degli ultimi mesi – il campione di calcio Zlatan Ibrahimović ha fatto capolino sul palco dell’Ariston, lasciando tutti di stucco.

Inevitabile ripensare a quello “sfortunato” Festival che aveva rinunciato al pubblico per via della pandemia, nel quale proprio il buon Zlatan aveva presenziato al fianco del direttore artistico in qualità di co-conduttore. “C’era il lockdown e hai dato una grande mano a me e a Fiorello”, ha ribadito non a caso Amadeus. “Quella sera eri da solo, che tristezza. Tu, il tuo naso e tutti quei palloncini”, lo ha pizzicato Ibra ricordando uno dei momenti più iconici di questi ultimi Festival. E tra una battuta e l’altra, Ama ce l’ha proprio fatta sotto “al naso”.

La Sad, il suicidio a Sanremo non è un tabù: voto 9

Fonte: Getty Images

“La musica ci ha salvato la vita” hanno urlato a gran voce i La Sad che hanno portato sul palco un brano intenso e crudele, regalatogli dai Pinguini Tattici Nucleari. Questa sera il trio punk ha fatto qualcosa di grande al teatro Ariston, oltre ad accattivare il pubblico con un brano orecchiabile: portare sul palco il tema del suicidio tra i giovani. “Parlarne fa paura, ma non parlarne è un suicidio”, questo il messaggio apparso nei cartelloni sul palco. Tutto per sostenere il Telefono Amico e le associazioni che si occupano di questo tema tanto delicato.

Irama, l’angelo dalle vibes alla Grignani: voto 7

Ormai da Irama non potremmo aspettarci altrimenti, se non uno di quei brani che ti squarciano l’anima toccando delle corde che preferiremmo lasciare lì, intonse. E invece no, il cantante ancora una volta ha colpito nel segno con una voce che ricorda sempre più le vibes alla Gianluca Grignani dei primissimi tempi, con parole emozionanti e la capacità di tenere testa sul palco anche ai più grandi. Ne ha fatta di strada da Amici il buon Irama, l’angelo biondo di rock vestito che piace a tutte (anche alle mamme).

Ghali scintillante, in tutti i sensi: voto 8

Non è esattamente il classico performer da Sanremo, ma Ghali non ha assolutamente sfigurato con un brano, Casa mia, coinvolgente come pochi tra quelli andati in scena sul palcoscenico dell’Ariston. Un alieno lo guardava a distanza, mentre scintillava nella sua mise da vera star al ritmo di musica. Certamente ce ne ricorderemo in queste serate e chissà che non ci riservi qualche sorpresa in classifica…

Negramaro, animali da palcoscenico: voto 6

Giuliano Sangiorgi e i Negramaro sono tornati sul palco del Festival di Sanremo con un brano pienamente nel loro stile, ma Ricominciamo tutto non basta. Forse sembra già sentito, ma non possiamo fare a meno di dare atto al frontman della rock band salentina di essere una delle voci più iconiche della scena musicale italiana. Chapeau.

Annalisa non delude le aspettative, forse troppo: voto 5

Ormai è la “regina del pop” per antonomasia, la bella Annalisa, che dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ne ha fatta di strada. È cresciuta, si è evoluta, trasformata e ci ha regalato delle hit tutte da ballare e cantare che si incastonano nella testa al primo ascolto. Il suo brano sanremese è orecchiabile e non delude le aspettative, forse un po’ troppo. Sinceramente si poteva fare di meglio. Sarà per il prossimo ascolto (chissà).

Fonte: IPA

Il toccante ricordo di Giovanbattista Cutolo: voto 10, ma non basta

Giogiò, come lo chiamavano i suoi amici più cari e la sua mamma, Daniela, aveva un sogno: suonare al Festival di Sanremo. “Quel giorno è arrivato, amore mio”, ha detto la donna con la voce straziata dal dolore. Una mamma che si è vista strappare via un figlio che amava e viveva per la musica, solo per un motorino parcheggiato male. La storia accaduta a Napoli qualche mese fa è rimasta indelebile nel cuore di tutti gli italiani e Amadeus ha voluto celebrare il ricordo del giovane musicista, regalandogli il sogno che ha sempre avuto nel cuore.

